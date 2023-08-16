Пенсії для українців за кордоном: як оформити виплати в Німеччині

Українським пенсіонерам, які через повномасштабну війну виїхали до Німеччини, доведеться підтверджувати особу для оформлення української пенсії. Фокус розповідає, як це зробити.

Громадянам, які хочуть отримувати українську пенсію за кордоном, необхідно отримати спеціальний документ і підтвердити, що пенсіонер живий. Потім ще потрібно буде пройти процедуру підтвердження особи і тільки після цього оформити або переоформити пенсійні виплати. Про це повідомляють на сайті Генерального консульства України в Мюнхені.

"У Генконсульстві України в Мюнхені можна підтвердити засвідчити факт, що фізична особа жива, і отримати відповідне свідоцтво", — сказано в повідомленні установи.

Як отримати документ?

Для цього потрібно:

надіслати стислий запит на електронну адресу Генерального консульства gc_dem@mfa.gov.ua щодо видачі свідоцтва та додати до нього копію українського паспорта-книжечки або ID-картки, а також додати довідку про реєстрацію місця проживання у ФРН (Meldbescheinigung), що не старша за 2 місяці з дня видачі;

щодо видачі свідоцтва та додати до нього копію українського паспорта-книжечки або ID-картки, а також додати довідку про реєстрацію місця проживання у ФРН (Meldbescheinigung), що дочекатися відповіді й особисто приїхати до Генконсульства в призначений час для отримання свідоцтва.

Зазначається, що оформити свідоцтво можна за 18 євро.

Оплачувати консульський збір потрібно німецькою дебетовою карткою (EC-Karte, Girocard) безпосередньо в Генконсульстві під час оформлення свідоцтва. Зазначається, що платіжний термінал приймає тільки дебетові картки (не кредитні), випущені тільки німецькими банківськими установами. Готівка для оплати не підходить.

Як оформити пенсії за кордоном

Якщо громадянин виїхав за межі України і досяг пенсійного віку вже в іншій країні, тоді потрібно скористатися офіційним сайтом електронних послуг Пенсійного фонду України. Це дасть змогу дистанційно оформити виплати.

Гроші громадяни отримуватимуть шляхом міжнародного поштового переказу.

Нагадаємо, 14 серпня в Міністерстві соціальної політики повідомили, як українцям на територіях або в зоні активних бойових дій віддалено подати заяву до Пенсійного фонду та відновити виплату пенсій. Так, зробити це можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис".

Зазначимо, що із серпня 2023 року в Україні виплачуватимуть новий розмір пенсії деяким громадянам. Також Фокус розповідав, чи проведуть в Україні індексацію пенсійних виплат у 2024 році.