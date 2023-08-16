Кремль "віджав" частину бізнесу Carlsberg: гендиректор шокований "безпрецедентністю"

У пивоварні розповіли, що залишаються власниками компанії "Балтика", але фактично її не контролюють. Керівництво Carlsberg визначило дії РФ як націоналізацію та висловило сподівання домогтись продажу бізнесу.

У липні РФ взяла під контроль вісім пивоварень данської групи та 8400 їхніх працівників після згоди Carlsberg продати частину бізнесу неназваному покупцю. У компанії шоковані захопленням "Балтики". Про це йдеться в матеріалі Reuters від 16 серпня.

"Ми знали з самого початку, відколи оголосили про намір залишити Росію в березні минулого року, що існує величезний інтерес до бізнесу з боку людей усередині Росії. Але все ж це безпрецедентний розвиток подій", — заявив генеральний директор компанії Кеєс Т'Харт.

Він пояснив, що право власності на "Балтику" зберігається за Carlsberg, але фактичного контролю чи пливу на пивоварні керівництво не має.

"Технічно це не націоналізація, але на цей час для нас незрозуміло, як це буде відбуватися. Ця остання подія зробить ще більш болючим покидати Росію", — зазначив Т'Харт.

Він розповів, що Carlsberg не контактує зі своїми російськими співробітниками, але зберігає обмежений зв’язок з владою РФ.

У Financial Times додали, що компанія все ще сподівається продати свою філію "Балтика".

"Ми оцінюємо ситуацію та правові наслідки цього вкрай несподіваного кроку та намагатимемось захистити наші активи та вартість бізнесу", — пояснив Т'Харт.

У Carlsberg вважають "ймовірним", що "Балтику" все ж зможуть легально продати попри невизначені умови. Водночас у пивоварній компанії повідомили, що арешт частини бізнесу може вплинути на інші його частини та структури за межами країни-агресорки.

Нагадаємо, протягом року ціни на продукти в Україні зросли в середньому на 13,3%. Найпомітніше за цей час подорожчали яйця — на 56,4%. У НБУ пояснили, з чим пов’язане таке зростання цін.

Нещодавно, 14 серпня, російський рубль упав до найнижчого показника відносно долара за понад рік. За прогнозами економістів, ситуація у РФ може призвести до інфляції.