Ціни не радують: які продукти в Україні за рік подорожчали найбільше

В Україні, якщо вірити даним Державної служби статистики, зберігається тренд на подорожчання продуктів. Фокус розповідає, як змінилася вартість продуктів порівняно з 2022 роком.

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Продукти харчування в Україні продовжують дорожчати. Так, за рік ціни зросли, в середньому, на 13,3%. Причому подорожчали базові продукти, свідчать дані Держстату.

Так, у липні 2023 року, порівняно з липнем 2022 року, найбільше подорожчали яйця — на 56,4%. На другому місці фрукти, які цього літа подорожчали на 25%. Можливо, подорожчання пов'язане з тим, що південь України опинився дуже близько до бойових дій, а раніше саме з цієї частини країни постачали ягоди на решту території України. Крім того, росіяни замінували велику кількість сільськогосподарських земель.

Крім фруктів і яєць, також подорожчали :

м'ясо та м'ясопродукти — на 22%;

риба і морські продукти — на 17%;

сир і кисломолочний сир — на 13%%;

масло — на 12%;

молоко і хліб — на 10%.

За даними Держстату, безалкогольні напої цього року додали в ціні на 20% відносно липня 2022 року. Не відстають і тютюнові вироби, які подорожчали на 17,2%, а алкоголь тепер дорожчий на 9%.

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Чому в Україні змінюються ціни

У НБУ у своєму інфляційному звіті повідомляли, що в другому кварталі 2023 року фактичні темпи зростання цін були нижчими за квітневий прогноз регулятора. На це вплинули:

достатні пропозиції продуктів харчування та пального;

стабільна ситуації в енергетиці;

зміцнення готівкового курсу гривні;

мораторій на підвищення тарифів на окремі послуги ЖКГ.

"Ці фактори переважили ефекти від більш високих витрат бізнесу, понесених внаслідок війни, і підвищення тарифів на електроенергію для населення. Руйнування Каховської ГЕС поки що не мало істотного впливу на інфляцію. Однак, за оцінками НБУ, цей теракт все ж таки матиме незначний вплив на споживчі ціни в поточному році насамперед через ускладнення діяльності низки підприємств регіону та часткову втрату врожаїв", — сказано в документі.

Раніше Фокус розповідав, як за рік для українців подорожчали комунальні послуги. Так, за даними Держстату, 2023 року громадяни платять на 20,6% більше за утримання та ремонт житла і на 17% — за прибирання сміття.

Ще нагадаємо, що зростання тарифів на електроенергію для побутових споживачів майже на 70% впливає на зростання інфляції. У червні індекс споживчих цін зріс на 0,8% порівняно з травнем.