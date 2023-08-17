Банки змінюють умови за депозитами: що зміниться для вкладників

Банки почали активно переглядати свої депозитні умови після того, як НБУ знизив розмір ключової ставки. Ймовірно, що найближчим часом у вкладників з'явиться ще більше можливостей для того, щоб підвищити доходи від своїх заощаджень.

Заходи Національного банку сприяли підвищенню депозитних ставок комерційних банків. Вкладати гроші на три місяці майже так само вигідно, як і на рік. Про це йдеться в Огляді банківського сектору НБУ за II квартал 2023 року.

Зазначається, що з квітня при активному залученні гривневих депозитів населення строком понад три місяці банки отримали можливість вкладати кошти в тримісячні депозитні сертифікати НБУ. Процентна ставка за ними дорівнювала обліковій, що вище, ніж за овернайт.

На тлі цього фінансові установи продовжували збільшувати ставки за строковими депозитами. У середньому, вартість тримісячних депозитів фізичних осіб зросла на 1,6 п. п. за квартал до 14%. Вартість 12-місячних депозитів у гривнях за ІІ квартал зросла на 1,3 п. п. до 15,2% річних.

Як змінилися депозити в Україні Фото: НБУ

За інформацією Національного банку, вартість коштів господарюючих суб'єктів також збільшилася до 14,1% річних.

"Високі ставки для бізнесу пропонувалися переважно державними та приватними банками", — йдеться в огляді.

За квартал ставки за кредитами фізичних осіб дещо знизилися — до 28,5% річних, а за кредитами бізнесу коливалися близько 20% річних.

Вартість тримісячних депозитів фізичних осіб зросла на 1,6 п. п.

Нагадаємо, наприкінці липня 2023 року Національний банк уперше з 2022 року знизив облікову ставку з 25% до 22% річних. При цьому в офіційному релізі держструктури йдеться про "цикл зниження". Так, наголошується, що зміни відбуватимуться плавно — щоб не завадити тенденції до стійкого уповільнення інфляції та стійкості валютного ринку.

Також у НБУ поліпшили макроекономічний прогноз на 2023/2024 роки. Регулятор вважає, що інфляція буде на рівні 10,6% (у попередньому прогнозі показник становив 14,8%), а зростання ВВП — 2,9% (було лише 2%).

До речі, 25 липня 2022 року Фокус писав, що зростання ставки НБУ має підстьобнути підвищення вартості ресурсів, тобто позначитися на депозитних ставках.

Також додамо, що в липні в Україні в червні показник інфляції вперше з початку повномасштабного вторгнення знизився до найнижчого рівня — 12,8% порівняно з червнем 2022 року. Якщо на початку війни індекс споживчих цін щомісяця підвищувався на 3-4%, то за останні 12 місяців темпи знизилися до 1%.