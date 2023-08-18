Підозрюють у махінаціях: в Україні прокурори зайнялися власником "Сенс банку" Фрідманом

Паралельно щодо російського бізнесмена тривають слідчі дії та складається перелік усього його майна, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях.

В Офісі генерального прокурора України склали повідомлення про підозру російському олігархові, колишньому бенефіціарному власнику українського "Сенс банку" (колишній "Альфа-банк") Михайлу Фрідману. Про це 18 серпня повідомила пресслужба відомства.

Відомо, що Фрідмана підозрюють у тому, що він організував і курирував злочинну групу, яка підробляла офіційні документи та документи, які надавали для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, а також ухиленні від сплати податків.

Зазначається, що Фрідман і контрольовані ним засновники та керівники кіпрських компаній вивели активи банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків, які раніше належали материнському банку в Росії. Наприклад, 2021 року право власності на ці торгові знаки переоформили на кіпрського нерезидента, щоб була можливість отримати умови пільгового оподаткування і потрапити під положення Конвенції про уникнення подвійного оподаткування.

"У такий спосіб російський бізнесмен та інші співучасники забезпечили умисне ухилення від сплати податків в Україні посадовими особами належного йому українського банку під час виплати роялті на адресу офшорної кіпрської компанії", — заявили в правоохоронних органах.

Ба більше, глави офшорних компаній підробили офіційні та реєстраційні документи українського товариства, а саме попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав — частки в статутному капіталі цього товариства.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що в межах розслідування вже накладено арешт на рахунки п'яти кіпрських компаній, на яких обліковано коштів на загальну суму 469,4 млн грн, цінні папери на загальну суму 12,2 млрд грн, корпоративні права на суму понад 3,4 млн грн, а також 738 об'єктів нерухомості, що належать банку.

Також підготовлено повідомлення про підозру трьом керівникам кіпрських компаній за фактами сприяння в підробці документів і легалізації коштів на загальну суму 169 млн грн.

Націоналізація "Сенс банку": як усе відбувалося

Національний банк України (НБУ) 20 липня звернувся з пропозицією до уряду націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-Банк"), який був у власності бізнесменів із РФ, які перебувають під санкціями. Після початку тимчасового адміністрування з боку Фонду гарантування вкладів уряд України вирішив банк націоналізувати.

Нагадаємо також, що Фокус уже розбирався в тому, як вплине на фінансовий ринок України виведення "Сенс Банку", який вважався одним із системно важливих.