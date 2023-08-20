Пенсії та соцвиплати українцям за кордоном: в "Укрпошті" пояснили, як отримати

На "Укрпошті" попередили, що міжнародний поштовий переказ буде доставлено одержувачу в місяці, наступному за місяцем, у якому громадянин звернувся по виплати.

Українці, які живуть за кордоном з моменту повномасштабного вторгнення російської армії, зможуть отримувати пенсії та соціальні виплати з України. У пресслужбі "Укрпошти" розповіли, як громадянам отримати свої виплати.

Так, для отримання коштів потрібно подати заяву на виплату нарахованої суми пенсії/грошової допомоги:

в електронному вигляді на сайті "Укрпошти";

у паперовому форматі та надіслати її на адресу: АТ "Укрпошта", вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Україна).

"Міжнародний поштовий переказ буде доставлено одержувачу в місяці, наступному за місяцем, у якому було надіслано заяву, за адресою тимчасового перебування. Для отримання переказу необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу", — уточнила пресслужба поштового оператора.

Які надбавки до пенсій отримають українці в серпні 2023 року

До кінця 2023 року розмір пенсійних виплат змінюватися не буде. Але деякі категорії громадян все ж можуть розраховувати на одноразову доплату в сумі від 450 грн до 3,1 тис. грн. На доплати можуть розраховувати:

ветерани війни;

інваліди війни;

жертви нацистських репресій;

постраждалі учасники Революції Гідності та інші.

Індексація пенсій у 2024 році: що відомо

Народний депутат Олександр Качура 20 серпня заявив, що індексація пенсійних виплат наступного року відбудеться.

"Зрозуміло, що зараз дуже потужні інфляційні процеси, йде війна, і ми не знаємо, що буде з економікою навесні наступного року. Але держава повинна знаходити можливість виконувати свої зобов'язання перед людьми і підтримувати на рівні, передбаченому законом", — сказав він.

Також депутат додав, що держава має змінити підхід до нарахування пенсій. Наприклад, підтягнути розмір пенсії до реального прожиткового мінімуму.

Раніше Фокус писав, що українці, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію за віком, можуть його докупити, якщо укладуть договір із Пенсійним фондом України (ПФУ). Внески є щомісячні в розмірі 22% від мінімальної зарплати (у 2023 році — це 1 474 грн), і разові (річний внесок у 2023 році — 34 320 грн).