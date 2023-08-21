Компенсація за зруйноване житло: які суми отримують українці

У пресслужбі Міністерства відновлення розповіли, як активно українці подають заявки на отримання компенсації за зруйноване житло та які суми виплачують громадянам.

Українці продовжують надсилати заявки на отримання компенсації за знищене житло у межах програми "єВідновлення". Наразі комісії вже опрацювали чверть поданих заявок на загальну суму понад 700 мільйонів гривень. Про це повідомив міністр громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його інформацією, громадяни наразі подали 2 тисячі таких заяв. У такий спосіб схвалили приблизно 500 заявок, а за кожне знищене житло постраждалі отримають у середньому майже 1,4 мільйона гривень.

Водночас чиновник підкреслив, що комісії, які опрацьовують заявки від громадян, мають працювати активніше, щоб люди швидше отримували компенсації.

"Кількість заявок і виплачених коштів могла би бути вищою. Тому просимо владу активніше працювати в комісіях", — сказав він.

Як отримати компенсацію за знищене житло

Компенсація надається за умови, що житло:

зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022-го;

розміщене на території, що не була окупована до широкомасштабного вторгнення й де не ведуться активні бойові дії;

не підлягає відновленню;

має єдиного власника (скоро розширять на житло, що має кількох власників).

На цьому етапі компенсація передбачена лише у формі електронного сертифіката.

Як самостійно порахувати розмір компенсації

На платформі "Поверни своє" віднедавна працює спеціальний калькулятор, скориставшись яким громадяни дізнаються, яку суму їм компенсує держава за зруйноване під час війни житло.

Для того, щоб дізнатися суму, потрібно вибрати тип знищеної нерухомості (квартира або приватний будинок) і вказати найважливіші параметри нерухомості:

регіон;

площа житла;

період будівництва;

кількість кімнат.

Зауважимо, що компенсація надається на житло, яке зруйнували російські окупанти під час широкомасштабного наступу на Україну. Як розповів Фокусу 8 серпня економіст Олександр Хмелевський, сума, зазначена в сертифікаті, є фіксованою, тоді як вартість будівництва з часом зростатиме. Тому навряд чи всі, хто претендує на компенсацію, зможуть покрити збитки коштом держави.

Нагадаємо також, що 9 вересня 2022 року видання Zeit.de повідомило, що Україна планує отримати від РФ 300 млрд доларів компенсації за шкоду, отриману під час великого вторгнення армії агресора.