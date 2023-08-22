Кияни отримають виплати з нагоди Дня Незалежності: хто отримає гроші

За словами мера Києва Віталія Кличка, загалом матеріальну підтримку нададуть 280 тисячам жителів столиці, зокрема — вимушеним переселенцям, які наразі проживають у місті.

У Києві міська влада виплатить близько 130 мільйонів гривень одноразової допомоги соціально незахищеним жителям міста в межах програми "Турбота. Назустріч киянам", повідомив 21 серпня мер столиці Віталій Кличко.

"Київ піклується про соціально вразливі й незахищені категорії мешканців міста", — підкреслив він.

Загалом фінансову підтримку нададуть 280 тисячам жителів столиці. Розмір виплат коливається від 400 до 950 гривень. Допомогу нарахують і внутрішнім переселенцям, які через війну переїхали до Києва

Кому виплатять гроші:

людям з інвалідністю I, II та III груп;

людям, які одержують допомогу на дітей з тяжкими захворюваннями;

дітям-сиротам;

Праведникам Бабиного Яру;

репресованим, яких надалі реабілітували;

представникам народного ополчення, які обороняли Київ з липня по вересень 1941 року;

батькам та матерям загиблих у мирний час військовослужбовців строкової служби;

пенсіонерам, які не працюють, якщо їхня пенсія не перевищує 2,5 прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність.

Які надбавки до пенсій отримають українці в серпні 2023 року

Попри те, що до кінця 2023 року пенсія в українців більше не буде підвищуватися, деякі громадяни можуть розраховувати на одноразову доплату в сумі від 450 до 3,1 тисяч гривень. Ці гроші передбачені для:

ветеранів війни;

інвалідів війни;

жертв нацистських репресій;

постраждалих учасники Революції Гідності та інших.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року у Києві заснували стипендію міського голови, яку надаватимуть видатним столичним діячам фізичної культури та спорту, які досягли 60-річного віку. Розмір стипендії дорівнюватиме двом прожитковим мінімумам на одну працездатну людину.

Раніше Фокус розповідав, що з серпня підвищену пенсію отримують громадяни, яким у липні 2023 року провели індексацію. Зокрема, приблизно на 422,51 грн більше отримають науковці, на 1 046,70 гривень державні службовці, на 1 450,98 гривень — народні депутати.