Кияни отримають виплати з нагоди Дня Незалежності: хто отримає гроші
За словами мера Києва Віталія Кличка, загалом матеріальну підтримку нададуть 280 тисячам жителів столиці, зокрема — вимушеним переселенцям, які наразі проживають у місті.
У Києві міська влада виплатить близько 130 мільйонів гривень одноразової допомоги соціально незахищеним жителям міста в межах програми "Турбота. Назустріч киянам", повідомив 21 серпня мер столиці Віталій Кличко.
"Київ піклується про соціально вразливі й незахищені категорії мешканців міста", — підкреслив він.
Загалом фінансову підтримку нададуть 280 тисячам жителів столиці. Розмір виплат коливається від 400 до 950 гривень. Допомогу нарахують і внутрішнім переселенцям, які через війну переїхали до Києва
Кому виплатять гроші:
- людям з інвалідністю I, II та III груп;
- людям, які одержують допомогу на дітей з тяжкими захворюваннями;
- дітям-сиротам;
- Праведникам Бабиного Яру;
- репресованим, яких надалі реабілітували;
- представникам народного ополчення, які обороняли Київ з липня по вересень 1941 року;
- батькам та матерям загиблих у мирний час військовослужбовців строкової служби;
- пенсіонерам, які не працюють, якщо їхня пенсія не перевищує 2,5 прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність.
Які надбавки до пенсій отримають українці в серпні 2023 року
Попри те, що до кінця 2023 року пенсія в українців більше не буде підвищуватися, деякі громадяни можуть розраховувати на одноразову доплату в сумі від 450 до 3,1 тисяч гривень. Ці гроші передбачені для:
- ветеранів війни;
- інвалідів війни;
- жертв нацистських репресій;
- постраждалих учасники Революції Гідності та інших.
Нагадаємо, що у квітні 2023 року у Києві заснували стипендію міського голови, яку надаватимуть видатним столичним діячам фізичної культури та спорту, які досягли 60-річного віку. Розмір стипендії дорівнюватиме двом прожитковим мінімумам на одну працездатну людину.
Раніше Фокус розповідав, що з серпня підвищену пенсію отримують громадяни, яким у липні 2023 року провели індексацію. Зокрема, приблизно на 422,51 грн більше отримають науковці, на 1 046,70 гривень державні службовці, на 1 450,98 гривень — народні депутати.