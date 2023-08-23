Великі міжнародні бренди готові працювати в Криму після деокупації, — Зеленський (відео)

За словами президента, про своє бажання зайти на півострів уже заявили такі компанії як JoinUp, Hyatt Ukraine, Vodafone, Genesis, Ribas Group і багато інших.

Великі міжнародні компанії вже заявили про своє бажання почати працювати в Криму відразу після деокупації півострова. У межах саміту Кримської платформи було підписано відповідний документ. Про це повідомив під час заходу президент України Володимир Зеленський.

За його словами, післявоєнні трансформації в Україні дадуть змогу Криму бути економічно привабливим увесь рік, а не тільки один сезон. Глава держави зазначив, що вже є низка компаній, які готові зайти на півострів. Ідеться про потужні міжнародні бренди, серед яких готельні мережі, авіакомпанії, банківські бізнеси, IT-компанії, промислові й енергетичні компанії. Так півострів стане частиною глобальної економіки.

"Сьогодні ми робимо перший крок. Сьогодні ми підписуємо перший документ із компаніями, готовими зайти в Крим після України. Це відкритий документ, відкритий для приєднання інших чесних бізнесів", — заявив Зеленський.

Він додав, що своє бажання працювати в Криму вже виявили Ryanair, Royal HaskoningDHV, SkyUp, JoinUp, Vodafone, Luxoft, Genesis, Ribas Group, Hyatt Ukraine, Nokia, Okko, Fozzy Group і багато інших.

23 серпня в межах саміту Володимир Зеленський також заявив, що Російська Федерація може закрити очі на деокупацію Криму так само, як робила це під час відступу з інших окупованих українських територій.

22 серпня під час виступу напередодні Кримської платформи секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна може звільняти Крим військовим шляхом, якщо Росія так і не зрозуміє, що їй потрібно залишити півострів.