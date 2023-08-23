Верховна Рада легалізувала ГМО в Україні: що це значить

Поправки, які внесли перед ухваленням закону у другому читанні, забороняють вирощування та ввезення генетично модифікованої кукурудзи, а також вирощування протягом пʼяти років генетично модифікованих цукрових буряків і ріпаку.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №5839 "Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції для забезпечення продовольчої безпеки". Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

За законопроєкт проголосували 276 народних депутатів.

Документ забороняє вирощування та ввезення ГМ-кукурудзи, а також вирощування протягом 5 років генетично модифікованих цукрових буряків і ріпаку. Також закон передбачає врегулювання правових та організаційних засад генетично-інженерної діяльності шляхом здійснення державного нагляду за використанням ГМО і обігом генетично модифікованої продукції.

У законі надано визначення термінам "генетично модифікований організм", "генетично модифікована продукція", "ГМ-продукція як харчовий продукт". Також документ вводить державну реєстрацію ГМО тощо.

Що передбачає законопроєкт про ГМО

запроваджує європейські механізми державної реєстрації ГМО;

удосконалює систему оцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров'я людини та довкілля;

посилює держконтроль у сфері поводження з ГМО;

удосконалює вимоги до маркування ГМ-продукції та запроваджує правила щодо її простежуваності;

встановлює відповідальність за порушення законодавства в цій сфері.

В Україні з моменту ухвалення закону "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" у 2007 році не було зареєстровано жодної ГМО-продукції. Водночас в останні роки в країні сформувався тіньовий ринок ГМО-продукції, яка перебуває в обігу поза будь-яким контролем.

Ухвалення закону є виконанням одного з зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС. Він має сприяти детінізації ринку обігу ГМО та створенню прозорих правил для ведення бізнесу, пов’язаного з ГМО.

Нагадаємо, що ЄС збільшить кількість модифікованих продуктів на прилавках. Ідея такого перегляду полягає в тому, що м'якші закони щодо ГМО можуть сприяти розробці культур, стійкіших до різних викликів, забезпечуючи тим самим продовольчу безпеку.

Раніше Фокус писав про те, коли ГМО овочі з'являться на прилавках, і чи варто їх вживати. Вчені сподіваються, що позитивні якості нового продукту переважать негативну репутацію ГМО продуктів у свідомості людей.