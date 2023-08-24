Війна і зарплати: як змінюються доходи українців у 2023 році

Зростання номінальної заробітної плати в Україні, за даними Пенсійного фонду, становило приблизно 2% з річним рівнем інфляції в 12,8%.

У Пенсійному фонді України підрахували показник середньої зарплати за підсумками другого кварталу 2023 року. Як свідчать дані ПФУ, реальна зарплата українців у червні показала зростання вперше з початку повномасштабної війни.

Як змінювалася зарплата

За даними Пенсійного фонду, реальні виплати українців збільшувалися щомісяця, починаючи з першого місяця 2023 року:

січень — 12 644,98 гривні;

лютий — 12 794,11 гривні;

березень — 13 423,28 гривні;

квітень — 13 626,02 гривні;

травень — 14 109,64 гривні;

червень — 16 012,38 гривні.

Порівняно з червнем 2022 року зарплата в людей зросла на 14,7%. Рік тому рівень зарплат був на рівні 13 957,63 гривні. Водночас річна інфляція в червні становила 12,8%, тобто зростання реальної зарплати становило приблизно 2%.

Що насправді відбувається з інфляцією у 2023 році: відповідь Нацбанку

За даними НБУ, темпи інфляції в липні цього року сповільнилися на 0,6%. У Нацбанку кажуть: усе завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку.

"Більш швидке сповільнення інфляції було зумовлене більшою пропозицією сирих харчових продуктів, а також відображенням сприятливої ситуації на валютному ринку та поліпшення інфляційних очікувань у цінах окремих товарів, передусім імпортних", — наголосили в регуляторі в коментарі про інфляцію в липні 2023 року.

При цьому споживча інфляція від року до року (р/р) продовжила сповільнюватися — до 11,3% з 12,8% у червні. Що стосується місячної дефляції, то її востаннє фіксували ще в серпні позаминулого року.

Нагадаємо, 26 липня в Державній службі зайнятості розповіли, яких фахівців зараз не вистачає на ринку праці в Україні. Також Фокус пояснював, кого шукають і скільки готові платити українські роботодавці у 2023 році.