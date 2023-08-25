Ще не час: у Байдена пояснили, коли розморозять заарештовані активи РФ

Білий дім озвучив кілька умов, за виконання яких Росія зможе отримати назад свої заморожені закордонні активи.

Радники з національної безпеки США, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії повідомили, що суверенні активи Росії в цих країнах залишаться заблокованими доти, доки Москва не відшкодує шкоду, завдану Україні під час війни. Відповідне повідомлення з'явилося на сайт Білого дому 24 серпня.

Зазначається, що цю заяву було зроблено під час заходу, який ініціював радник із національної безпеки президента США Джо Байдена Джейк Салліван. Представники п'яти країн повторно підтвердили, що Україна й надалі може розраховувати на підтримку для захисту від російської агресії "стільки, скільки буде потрібно", а також на допомогу в післявоєнному відновленні.

Також політики розглянули додаткові шляхи притягнення Росії до відповідальності за руйнування, завдані її військами під час війни проти України.

За даними російських ЗМІ, Франція заблокувала кошти російського Центробанку в розмірі 22 мільярдів євро, а також близько 150 мільйонів євро на рахунках приватних осіб.

В Італії заблокованим залишаються 2,5 мільярда євро, а у Великій Британії — майже 21 мільярд євро.

Вашингтон заморозив 330 мільярдів доларів, що належать Росії, Німеччина — понад 5 мільярдів євро Центробанку і деяких громадян РФ.

Тим часом офіційний Київ продовжує працювати над конфіскацією заарештованих за кордоном російських активів. Так, у квітні 2023 року головний консультант відділу організаційної роботи кабінету керівника ОП Олег Гавриш заявив, що частину заморожених активів РФ наша країна розраховує отримати протягом п'яти-семи років. Йдеться про 100 млрд дол.

"Ці гроші — приблизно 100 мільярдів доларів — ми сподіваємося повернути за 5-7 років, хоча в деяких випадках може йтися і про 10 років", — сказав він.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо про бажання Росії обміняти активи західних інвесторів на деякі свої активи, які були заблоковані Заходом.

За словами міністра фінансів РФ Антона Силуанова, в інших країнах заблоковано активи понад 3,5 млн росіян на загальну суму близько 1,5 трлн рублів. Він не уточнив, чи згодні на такий обмін на Заході. Також невідомо, як саме передбачається налаштувати роботу механізму.

Зазначимо також, що на початку цього року країни G7 заявили, що не будуть використовувати заморожені російські активи до закінчення повномасштабної війни в Україні.