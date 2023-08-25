Деяким українцям збільшують зарплати: хто отримуватиме солідні надбавки

За інформацією Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, надбавку до зарплат нараховуватимуть під час воєнного стану.

Деякі українці можуть отримати за свою роботу надбавку до зарплати від 50% до 100% від свого окладу. Доплати нараховуватимуться щомісяця, це стосується громадян, які працюють у державних установах, а також соціальних працівників. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що в уряді вирішили підвищити зарплату працівникам державних організацій та установ, які працюють на небезпечних територіях, де тривають активні або є ймовірність початку бойових дій. Доплати отримають і працівники, які надають соціальні послуги комунального сектору на територіях у гарячих точках.

Очікується, що на час воєнного стану розміри щомісячних надбавок будуть такими:

100% посадового окладу — працівникам держустанов, установ та організацій на територіях, де тривають активні бойові дії, 50% від окладу — на територіях, де ймовірні бойові дії;

100% від окладу — працівникам постачальників соцпослуг комунальної сфери на територіях, де тривають бойові дії, занесено до переліку територій, для яких не визначено дату завершення бойових дій.

Як заробляють українці у 2023 році

У Пенсійному фонді 24 серпня повідомили, що реальна зарплата у громадян цього року, з урахуванням інфляції, зросла на 2%. Так, за підрахунками ПФУ, з початку року українці заробляли:

січень — 12 644,98 гривні;

лютий — 12 794,11 гривні;

березень — 13 423,28 гривні;

квітень — 13 626,02 гривні;

травень — 14 109,64 гривні;

червень — 16 012,38 гривні.

Нагадаємо, що українським військовим 9 серпня повернули доплати в 30 тисяч гривень під час війни. Фокус уже пояснював, чому можливі зловживання з виплатами винагород солдатам.

Ще Фокус розповідав, що в Україні триває робота над розробкою цифрових грошей, які дорівнюватимуть звичайним і можуть бути корисними у протидії корупції. Одна з переваг Е-гривні — відсутність комісії під час переказів з картки на картку.