"Армія відновлення": безробітні українці можуть отримувати по 6700 гривень на місяць
За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, проєкт спрямований на підтримку людей, які тимчасово опинились без роботи. Ініціатива працює вже у 19 регіонах.
Безробітні в Україні можуть отримати по 6700 гривень на місяць. Для цього потрібно взяти участь у проєкті "Армія відновлення" для виконання суспільно корисних робіт. Майже 48 тисяч безробітних в рамках цього проєкту заробили вже 305 млн грн, повідомляє Урядовий портал.
За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, проєкт "Армія відновлення" працює вже у 19 регіонах.
"Цей проєкт спрямований на підтримку людей, які тимчасово опинились без роботи. Вони можуть долучитись до виконання суспільно корисних робіт та отримати оплату за них від держави у розмірі щонайменше 6700 грн", — зазначила Бережна.
За інформацією заступниці міністра, у Харківській області залучено 9 180 осіб; у Полтавській — 7 037 осіб; у Донецькій — 5 734 особи; у Чернігівській — 5 152 людини; у Київській — 5 140.
На період виконання робіт з людьми укладають трудовий договір, види робіт залежать від потреб конкретного регіону.
Найчастіше безробітних залучають до:
- розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;
- надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження переселенців;
- плетіння маскувальних сіток;
- консервування продукції для потреб ЗСУ;
- пошиття одягу та ремонту військової амуніції;
- допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медичних закладах;
- розбору завалів;
- відновлення житлових будинків та приміщень;
- розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;
- облаштування та укріплення блокпостів;
- облаштування підвальних приміщень під укриття;
- будівництва захисних споруд цивільного захисту;
- укріплення дамб;
- робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення.
Нагадаємо, 25 липня Фокус писав про те, як в Україні знижується безробіття під час війни та спаду економіки. У червні рівень офіційного безробіття в Україні продовжує знижуватися й оновив черговий історичний мінімум.
Зазначимо, що за інформацією Програми розвитку ООН від середини березня 2023 року, дев'ять із 10 українців можуть зіткнутися з бідністю та крайньою економічною вразливістю, якщо війна триватиме весь 2023 рік.