У Німеччині біженцям підвищать виплати: скільки отримають українці

Одну із соціальних виплат у Німеччині планують збільшити у 2024 році. Мова про програму підтримки біженців, зокрема й українців, які опинилися в країні через повномасштабну війну.

У Німеччині розмір базової виплати з безробіття збираються підвищити. Нові виплати збираються затвердити у 2024 році, повідомляє видання tagesschau.de.

Так, за словами міністра соціальних справ Хубертуса Хайля, йдеться про виплати допомоги по безробіттю Bürgergeld (цивільний дохід). Це виплати для людей, у кого дохід менший за прожитковий мінімум і які ніде не працюють. Допомога Bürgergeld покладена й українським біженцям.

Очікується, що на початку 2024 року розмір допомоги буде збільшено. Розмір виплат буде таким:

батьки-одинаки або самотні дорослі отримуватимуть 563 євро (зараз 502 євро);

діти до 6 років — 357 євро (зараз 318 євро);

діти віком від 7 до 14 років — 390 євро (зараз 348 євро);

діти від 15 до 18 років — 471 євро (зараз 420 євро).

Польща скорочує виплати

Виплату допомоги по догляду за дітьми для тисяч українських біженців, які через війну опинилися в Польщі, було припинено в червні. Так, 18 тисяч злотих (4027 євро) відібрали у біженців, які виїхали за кордон.

При цьому, за словами представника ZUS Павла Жебровського, призупинення виплат ще не означає, що біженець втрачає право на допомогу: гроші знову почнуть виплачувати, якщо українська сім'я повернеться до Польщі протягом 30 днів після виїзду. При цьому громадянам важливо пред'являти спеціальний електронний документ під час перетину кордону, який би підтверджував право на тимчасовий захист.

Нагадаємо, на початку серпня з'явилася інформація, що 10 000 українських біженців можуть видворити з Великої Британії. Тим часом у нідерландській провінції Оверейссел планують викупити парк відпочинку для біженців з України, а після війни знову виставити його на продаж.

А 17 липня на сайті канадського уряду повідомили, що восени запрацює програма, завдяки якій деякі українські біженці зможуть жити і працювати в Канаді на постійних умовах.