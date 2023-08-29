Не підлягають декларуванню та оподаткуванню: які товари можна ввозити в Україну

У Митній службі пояснили, які речі та скільки можна ввозити громадянам України, які повертаються додому з-за кордону.

Українці поступово повертаються на Батьківщину після вимушеного переїзду за кордон через повномасштабну війну. Але далеко не всім громадянам відомо, як правильно ввозити особисті речі в Україну. Як повідомляють у Державній митній службі, деякі товари не потрібно декларувати і платити за них податок.

Які товари можна не декларувати?

За інформацією митників, до цього списку входять:

товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби в кількості, що забезпечує потреби однієї особи на час поїздки — 0,5 л туалетної води та/або 100 грам парфумів;

одяг, білизну, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у вжитку;

прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів і каміння, якими вже користувалися;

індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;

не більше двох штук переносних музичних інструментів;

не більше двох мобільних телефонів;

переносні персональні комп'ютери не більше 2 штук та периферійне обладнання до них;

індивідуальні вироби медичного призначення, які допомагають людині підтримувати життєдіяльність і контролюють стан;

лікарські засоби — до 5 упаковок кожного найменування на одну особу (окрім тих, що містять наркотичні або психотропні речовини) або за кількістю, зазначеною в рецепті лікаря.

звичайні та/або дитячі візки для прогулянок;

одне крісло на колесах для осіб з інвалідністю на кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи — не більше 1 штуки;

спортивне спорядження, зокрема велосипед, призначене для використання однією особою.

При цьому, якщо у громадянина є подарунки або інші товари, які він збирається ввезти в Україну без оподаткування, то їхня вага має становити до 50 кілограмів. При цьому їхня загальна вартість не має бути дорожчою за 500 євро .

Обмеження на ввезення продуктів: про що потрібно знати

Українцям дозволять перетнути кордон із такими продуктами:

алкогольні вироби (якщо громадянин повнолітній): горілчані вироби — 1 літр; вино — 2 літри; пиво — 5 літрів;

тютюнові вироби (якщо громадянин повнолітній) — 200 цигарок/50 сигар/250 грам тютюну, або 250 грам усіх цих виробів;

харчові продукти для власного споживання на загальну суму до 200 євро, до 2 кілограмів кожного найменування в пакуванні, без пакування — до 2 кілограмів кожного продукту (крім продуктів тваринного походження);

харчові продукти вагою до 10 кілограмів в упаковці виробника.

Нагадаємо, 23 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна і Молдова розвиватимуть спільний контроль на держкордоні.

"Швидке рішення щодо будівництва мосту через Дністер, розвиток пунктів пропуску, залізничного сполучення — все це дуже важливо і вирішальне для нас", — зазначив глава українського уряду.

Також нагадаємо, що Фокус докладно пояснював, як купувати за кордоном і ввозити без податків енергообладнання в Україну.