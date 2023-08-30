Українським дітям у Польщі обіцяють стипендії для навчання: як і хто може отримати

Через повномасштабну війну багато українських родин виїхали за кордон і зараз облаштовують там своє життя. Тим часом стало відомо, що українські школярі в Польщі можуть претендувати на спеціальну стипендію, яка допоможе знизити фінансове навантаження на батьків дитини.

Українські школярі в Польщі, які навчаються в місцевих школах, можуть отримати соціальні виплати, якщо сім'я дитини зазнає фінансових труднощів. Зокрема, українці мають право на шкільну стипендію, повідомляється на платформі "Спільно".

Кому виплатять стипендію

На цю допомогу може претендувати сім'я школяра з низьким рівнем доходів. Є й додаткові умови. Наприклад:

батьки безробітні;

у сім'ї є особа з інвалідністю;

один із членів сім'ї з тяжкою (тривалою) хворобою;

сім'я може бути багатодітною;

хтось із членів сім'ї страждає від алкогольної залежності;

у сім'ї відсутній один із батьків.

Фінансова допомога забезпечить базові потреби учнів, які виникають під час навчання. Стипендія доступна й українським біженцям.

Шкільна стипендія видається у двох формах :

повне або часткове покриття витрат, пов'язаних із навчанням у школі;

у натуральній формі — придбання одягу, навчального приладдя та матеріалів.

Рішення про допомогу ухвалюють муніципалітети, на території яких розташована школа — державна чи приватна.

Шкільна стипендія в Польщі: який її розмір

Відомо, що розмір стипендії залежить від матеріального становища родини. А саме:

176 злотих (1583 грн) на місяць — якщо дохід у сім'ї до 300 злотих на людину;

106 злотих (953 грн) на місяць — якщо дохід у сім'ї від 300 до 600 злотих на людину.

Як отримати стипендію

Для цього потрібно подати заяву в гмінний або міський центр соціального захисту населення. Шкільні стипендії виплачуються після вивчення платіжної відомості в касі Муніципального центру соціальної допомоги (MOPS). Також гроші можна отримати переказом на банківський рахунок заявника.

Нагадаємо, українські біженці в Німеччині 2024 року отримуватимуть підвищену допомогу з безробіття. Виплати збільшаться так:

батьки-одинаки або самотні дорослі отримуватимуть 563 євро (зараз 502 євро);

діти до 6 років — 357 євро (зараз 318 євро);

діти віком від 7 до 14 років — 390 євро (зараз 348 євро);

діти від 15 до 18 років — 471 євро (зараз 420 євро).

Також нагадаємо, що деяким українцям у 2023 році виплачують фінансову допомогу в розмірі від 5 до 30 тисяч гривень. Ці гроші призначені для певних категорій громадян, а саме:

кияни-учасники АТО без інвалідності: 5 тисяч гривень;

кияни-учасники АТО з інвалідністю II групи: 20 тисяч гривень;

кияни-учасники АТО I групи: 30 тисяч гривень.

Також Фокус пояснював, хто з українських переселенців має право на отримання соціальних виплат протягом року.