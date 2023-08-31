З Європою було краще: у РФ підрахували збитки "Газпрому" без грошей Заходу

Чистий прибуток російського монополіста, який втратив 40% виручки, скоротився більш ніж у вісім разів.

План Росії почати газову війну проти Євросоюзу і паралельно повномасштабне вторгнення в Україну, щоб позбавити нашу країну підтримки Заходу, провалився. Тим часом "фінансова подушка" російського газового монополіста "Газпром" на тлі втрати європейських клієнтів і виручки стрімко здувається: компанія щодня втрачає по 16 млрд рублів, пише Moscow Times.

Зазначається, що до війни розмір "грошової подушки" "Газпрому" був на рівні 2 013 трлн рублів (18 млрд доларів). Розмір грошових запасів можна порівняти із золотовалютними резервами таких країн, як Аргентина, Марокко або Єгипет.

Але ці гроші почали швидко випаровуватися з початком повномасштабної війни проти України. Так, до кінця 2022 року від цих запасів залишилося 1,157 трлн рублів (9 млрд доларів), а станом на 30 червня 2023-го в "Газпрому" вже є тільки 683 млрд (5,3 млрд доларів).

"Відключивши газ більшості європейських клієнтів і скоротивши видобуток на чверть порівняно з довоєнними рівнями, "Газпром" втратив 40% виручки", — ідеться в публікації.

Тепер у "Газпрому" фактично немає можливості фінансувати програми газифікації та будувати нові трубопроводи. Операційний грошовий потік компанії покрив лише половину капітальних витрат.

Також чистий грошовий потік "Газпрому" (різниця між надходженнями на рахунки і відтоком) став негативним — мінус 507 млрд рублів (3,9 млрд доларів).

Тим часом Росія активно постачає європейським країнам скраплений природний газ. Так, за інформацією The Financial Times, за сім місяців 2023 року імпорт скрапленого газу з Росії до країн ЄС зріс на 40% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Такі країни, як Іспанія та Бельгія, найтісніше співпрацюють з агресором, посідаючи друге та третє місця у списку найбільших світових імпортерів скрапленого природного газу

Водночас 11 серпня агентство Bloomberg писало, що російська економіка демонструє ознаки відновлення від кризи, спричиненої міжнародними санкціями. Так, економіка РФ демонструвала зростання чотири квартали поспіль після спаду більш ніж на 4% рік тому. Очікується, що вона може повернутися до довоєнного рівня вже у 2024-му році.