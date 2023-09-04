Восени — ще дорожче: чого чекати від цін на бензин і дизель у вересні

Із 1 липня, коли уряд повернув довоєнні податки на пальне, ціни на АЗС стрімко полізли вгору. Така тенденція зберігається третій місяць поспіль. Однак якщо раніше ціни на бензини вгору підштовхувало підвищення податків, то тепер на перший план виступили інші фактори — попит із боку аграріїв і динаміка світових цін на нафту.

У липні 2023 року уряд скасував пільгові ставки податків на пальне. Тобто ПДВ зріс із 7% до 20% на всі види пального, а акциз на бензини й дизпаливо підвищився зі 100 євро до 213,5 євро за 1000 л і до 139,5 євро за 1000 л відповідно. Відтоді на АЗС спостерігається ріст цін на пальне. Із початку липня літра А-95 подорожчала з 47,47 грн до 52,98 грн станом на початок вересня, дизельне пальне — з 46,25 грн/л до 52,6 грн/л, а автомобільний газ — із 22,98 грн до 23,99 грн.

Вплив підвищення оподаткування поступово знижується, констатують опитані Фокусом спеціалісти.

Липневий ріст податків уже не так впливає на ціни на АЗС, кажуть експерти Фото: PIXABAY

"Зростання цін спочатку було зумовлено поверненням до нормального, довоєнного рівня оподаткування, а потім зростанням вартості нафтопродуктів, які завозять в Україну, через зростання нафтових котирувань, відповідно, котирувань нафтопродуктів у Східній Європі", — пояснює Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея".

На вартість бензину найбільший вплив здійснюють попит на пальне з боку аграріїв і світові ціни на нафту.

"Сьогодні лишаються тільки два фактори, які можуть вплинути на зростання цін, — каже Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова. — Це осінні польові роботи в агросекторі, які переважно позначаються на вартості дизпалива. А також рівень цін на світових ринках нафти".

Два головні фактори: що буде з цінами на пальне далі

На думку Володимира Омельченка, автолюбителям в Україні не варто очікувати на різкий стрибок цін, як це було в липні. Адже фактори, які діють зараз, — попит із боку аграріїв і вартість нафти на міжнародних ринках, "не такі сильні, як відновлення податків". Якщо ціни зростуть, то не більше, ніж на 1,5-2 грн (за літр), каже він.

"Не думаю, що буде надто суттєве подорожчання до 60 грн і більше за літр, як дехто прогнозував. Але висхідний тренд збережеться", — переконаний Рябцев.

Дмитро Льоушкін, директор групи компаній PRIME, наголошує: сьогодні подорожчання пального можливе тільки за умови фіксації високих світових цін на нафту.

"Якщо, приміром, сьогодні ціна $87 за барель, а завтра $85, то заправки за рахунок своєї маржі з цією ситуацією справляться. Якщо ж ціна на нафту піднялася та закріпилася, то чекаємо на підвищення, знизилася та закріпилася — на пониження", — пояснив він.

Існує така залежність між світовими цінами на нафту й вартістю бензину: якщо нафта коштує $85 барель, то ціна бензину на наших АЗС становить 55 грн/літр.

За словами Льоушкіна, існує така математична залежність: якщо нафта коштує $85 барель, то ціна бензину на наших АЗС становить 55 грн/літр, якщо $87 за барель — то 57 грн/л. Тобто якщо ціна на нафту у світі знижується, українцям варто чекати зниження ціни на бензин, однак цей процес відбувається із запізненням у два-три тижні.

Бензин може подорожчати істотно, якщо НБУ відпустить курс валюти Фото: УНІАН

Суттєвий вплив на цінову ситуацію на ринку пального може здійснити відпускання курсу валюти Нацбанком, додав директор групи компаній PRIME. Хоча, як нещодавно писав Фокус, експерти кажуть, що відпускати курс Нацбанк навряд чи буде в найближчі пів року.

Нагадаємо, за підсумками липня, після відновлення довоєнного оподаткування пального, у Державній службі статистики України зафіксували різкий стрибок цін на нафтопродукти. Бензин А-95 подорожчав на 7,1% до 49,1 грн за літр, ДП — на 9,8% до 48,5 грн за літр, скраплений газ для автомобілів — на 6,8% до 23,6 грн за літр.

Також Фокус писав, що Державна податкова служба запланувала перевірити 1019 компаній і 256 фізичних осіб до кінця 2023 року. Зокрема, 896 компаній, що займаються торгівлею підакцизних товарів, таких як алкоголь, тютюн, бензин.