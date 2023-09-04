Пенсії в Україні: на яку суму можуть розраховувати вчителі у 2023 році

Остаточна сума пенсійних виплат представників освітньої сфери залежить від зарплати, яка також розраховується після врахування певних факторів.

Професія вчителя в усьому світі продовжує залишатися однією з найважливіших і найзатребуваніших, проте виплати для співробітників цієї сфери в Україні все ще на низькому рівні. Українцям розповіли, які пенсії можуть отримувати вчителі 2023 року, повідомляє "РroДеньги".

Розмір пенсії вчителів регулюється відповідно до суми зарплати, стану здоров'я та страхового стажу. Якщо представники освітньої сфери отримували високу заробітну плату в навчальних закладах, тоді й розмір пенсійних виплат буде на достатньому рівні.

Розмір зарплатних виплат розраховується після врахування таких факторів:

діяльність педагога;

місце роботи;

завантаженість.

Тобто, якщо крім викладання свого профільного предмета вчитель є класним керівником або організатором різних гуртків, тоді й сума виплат зросте.

При зарплаті в 14500 гривень сума пенсії сягатиме 5699 гривень.

Пенсії для вчителів: скільки платять українцям

Мінімальна пенсія в Україні станом на 2023 рік становить 2093 гривні, тоді як максимальна може доходити до 20930 гривень.

Згідно зі статистикою, українці отримують такі виплати:

0,6% — 1 227,80 гривень;

10,4% — понад 10 000 гривень;

15% — від 4 001 до 5 000 гривень;

21,3% — від 3 001 до 4 000 гривень;

23,2% — від 5 001 до 10 000 гривень;

29,5% — від 2 001 до 3 000 гривень.

Згідно з нинішнім законодавством, у вчителів є право вийти на пенсію в 55 років, замість 60, але якщо буде досягнуто певного рівня стажу.

Раніше Фокус повідомляв, кому у вересні належать додаткові виплати. Масштабної індексації до кінця року не планується, для більшості громадян розмір пенсії залишиться колишнім. Однак певні категорії все ж можуть отримати додаткові кошти.