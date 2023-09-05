Треба мати відповідні пільги: хто з українців може вийти на пенсію раніше

За інформацією журналістів, люди певних професій можуть вийти на пенсію раніше, але для цього потрібно мати необхідний страховий стаж.

Пенсійний вік в Україні починається щонайменше від 60 років, для цього треба мати 30/35 років стажу Однак деякі українці можуть вийти на заслужений відпочинок набагато раніше, якщо мають відповідні пільги, повідомляє РБК-Україна.

Якщо ви належите до певної категорії українців, яку вважають пільговою, то можете вийти на пенсію раніше чи розраховувати на додаткові виплати. Ті люди, які працювали в особливо шкідливих та особливо важких умовах чи на інших посадах зі шкідливими й важкими умовами праці та в окремих галузях виробництва, мають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Хто входить до пільгових категорій

Шахтарі та металурги

Працівники з повним робочим днем на підземних і відкритих гірничих роботах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії зі стажем не менше 25 років мають право вийти на пенсію раніше. Провідним спеціалістам потрібно мати 20 років стажу. Для жінок кількість страхового стажу становить від 19 до 20 років.

Якщо ви пропрацювали шахтарем чи металургом 20 повних років, то можете вийти на пенсію на 20 років раніше.

Ті, хто працює в особливо важких або шкідливих умовах

Після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу ті, хто працював в особливо шкідливих і важких умовах, мають п​​​​​​раво на пільгову пенсію.

Ці категорії громадян повинні мати наступний страховий стаж:

для чоловіків — від 24 років до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах

для жінок — від 19 років до 20 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах

Для чоловіків вік виходу на пенсію зменшується на один рік за рік такої роботи, а для жінок — на 1 рік 4 місяці.

Аналогічні умови й для тих, хто працював у шкідливих умовах. Однак тоді вік виходу зменшується на один рік за кожні два з половиною роки такої діяльності.

Нагадаємо, 5 вересня Фокус писав, що деяким переселенцям в Україні вирішили відновити виплати. 100 тисяч переселенців уже позбавили виплат на проживання, але виявилося, що помилково. Тепер держава обіцяє відновити нарахування фіндопомоги деяким громадянам.

Раніше, 15 серпня повідомлялося, кому з українців не належать надбавки до пенсій. Головна причина для відсутності доплати — пенсія понад 10 340 грн. У такому разі не виплачуються жодні "вікові" надбавки.