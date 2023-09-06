Пенсії в Україні: хто з українців може розраховувати на надбавку у 2023 році
Загалом сума виплат після виходу на заслужений відпочинок залежить від безлічі факторів. Деякі доплати нараховуються автоматично, а за окремими потрібно звертатися до ПФУ.
Українським законодавством передбачено, що пенсіонери мають право не тільки на соціальні виплати після виходу на заслужений відпочинок, а ще й на додаткові надбавки. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як громадяни можуть збільшити розмір виплат.
Представники відомства зазначають, що деякі надбавки до пенсії нараховуються автоматично, а ось за окремими українцям необхідно буде звертатися до ПФУ.
Як правило, пенсійні виплати в Україні розраховують відповідно до розміру заробітної плати, яку раніше отримувала людина. Також майбутня сума виплат сильно залежатиме від стану здоров'я, віку та кількості страхового стажу.
Надбавки до пенсії: які бувають види
Особливі потреби. Рівень надбавки може становити 800 гривень і її призначають за таких сценаріїв:
- якщо пенсіонеру понад 80 років і він проживає самостійно;
- якщо пенсіонер потребує догляду і не має працездатних родичів;
- якщо громадянину потрібна допомога соціальних працівників.
Вікові надбавки. Вони нараховуються автоматично, тому звертатися до ПФУ не потрібно. Їхній розмір може бути різним:
- 300 гривень — 70 років;
- 456 гривень — 75 років;
- 570 гривень — 80 років.
Доплата за додатковий стаж. Такий вид надбавок також починають нараховувати громадянам, які "перевиконали план" — 30 років у жінок і 35 у чоловіків.
Пенсіонерам за кожен додатковий рік додають 1%, але сума не може перевищувати 1% встановленого розміру мінімальної пенсії за віком.
Раніше в Кабміні пояснили, коли українцям проіндексують пенсії та субсидії. За даними Міністерства соцполітики, індексація пенсійних виплат здійснюватиметься з 1 березня, однак визначити терміни можна буде після затвердження держбюджету, який залежатиме від рівня інфляції в країні.