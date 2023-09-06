Кабмін ухвалив механізм отримання статусу е-резидента для іноземців

Незабаром іноземці зможуть стати резидентами української економіки онлайн. Статус е-резидента дозволить їм вести бізнес в Україні дистанційно, а їх податковим агентом буде український банк.

Запуск механізму отримання е-резидентства стало ще одним кроком цивілізованої діджиталізації країни та її інтеграцією у глобальний економічний простір. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Е-резидентство — це наша цифрова відповідь на глобалізацію. Іноземці отримають право реєструватися в Україні фізичним особам-підприємцям, відкривати банківські рахунки та вести свій бізнес онлайн… Завдяки цьому проєкту ми відчинимо двері для додаткових зовнішніх інвестицій і надамо механізм для ведення бізнесу в Україні без бюрократичних бар'єрів", — зазначив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

За його словами, податковим агентом е-резидентів з-за кордону стане український банк, в якому у е-резидента відкрито поточний рахунок. Банк сплачуватиме податки та подаватиме звіти.

Крім того, постановою врегульовано порядок формування та ведення системи "е-резидент", а також механізм скасування статусу е-резидента. При цьому особливу увагу приділено захисту персональних даних е-резидентів.

Наразі триває розробка зазначеної системи, після тестування якої її буде запущено у повному обсязі. Проте є певні обмеження у використанні системи: іноземні е-резиденти не зможуть надавати послуги українським громадянам; е-резидентство України не буде доступне громадянам Росії, Білорусі та країн, що входять до "сірого" або "чорного" списків FATF.

Нагадаємо, що в Україні протягом 2023-2024 років відбудеться повна діджиталізація податкової. Як писав Фокус, готуються масштабні зміни у податковій службі — йдеться про запровадження е-аудиту, е-акцизу та електронного профілю платника податків.

Крім того, е-черги та цифровізація спростили ВЛК для мобілізованих, що наразі досить актуально.