Міжнародні резерви України впали вперше за пів року. Причини пояснив Нацбанк

Після історичного рекорду у липні цьогоріч міжнародні резерви знизились до майже 40,4 мільярда доларів, або на 3,2%. Це сталося не тільки через ситуацію на валютному ринку країни, а й внаслідок скорочення міжнародної допомоги.

Крім віднайдення балансу між попитом і пропозицією на вітчизняному валютному ринку, факторами зниження обсягів міжнародних резервів стали кілька чинників. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Серед основних передумов регулятор фінансового сектора вказує виплати за обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті у сумі 306,5 мільйона доларів, з яких 169,1 мільйона доларів — борг перед Світовим банком, 63,7 мільйона — за обслуговування та погашення валютних облігацій внутрішньої державної позики, решта — борг перед іншими міжнародними кредиторами. Також Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 379,6 мільйона доларів.

Водночас на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 1 664,4 мільйона доларів, що певним чином компенсувало зовнішні виплати України.

Загалом у серпні чистий продаж валюти НБУ, за останніми даними регулятора, становив 2 449,3 мільйона доларів. До того ж українці стали активніше скуповувати валюту в банках — чиста купівля валюти становила за цей період 148,9 мільйона. При цьому, як писав Фокус, Нацбанк змінив правила безготівкового продажу валюти населенню, а також оновив порядок здійснення окремих операцій в іноземній валюті.

Крім того, як зазначає регулятор, було здійснено переоцінку фінансових інструментів, що дало змогу підвищити їх вартість на 120,5 мільйона доларів. Таким чином поточний обсяг міжнародних резервів нині забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, що у липні міжнародні резерви України зросли на 11,89 мільярда доларів порівняно з початком 2023 року, вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України. Водночас Нацбанк прогнозує, що на кінець 2025 року міжнародні резерви сягнуть 44,1 мільярда доларів.