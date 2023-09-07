В Україні хочуть змінити правила нарахування пенсій: кого це торкнеться

Законопроєктом пропонується зараховувати вислугу років на пільгових умовах військовослужбовцям, які несуть військову службу під час дії воєнного стану, а також тим, хто бере участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

В Україні планують переглянути нарахування пенсій для військовослужбовців і впровадити додаткові привілеї в цій сфері. Про це йдеться в законопроєкті №9680, розміщеному на сайті Верховної Ради.

Ця зміна пов'язана з нерівністю умов і ситуацій, у яких опинилися українці під час повномасштабної війни з Росією.

Як зазначається, раніше військовослужбовцям зараховували час безперервної служби на посадах в органах МВС України або Національної поліції, які є державними службовцями, а також у навчальних, медичних та науково-дослідних установах, незалежно від займаної посади.

Зокрема, тепер до вислуги років на пільгових умовах пропонують зараховувати:

виконання обов'язків служби під час дії воєнного стану (особливого періоду) — один місяць служби за два місяці;

час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, перебуваючи безпосередньо в районах і в період здійснення зазначених заходів — один місяць служби за три місяці;

участь у бойових діях — один місяць служби за чотири місяці;

час перебування в полоні, якщо полон не був добровільним і людина, яка потрапила в полон, безпосередньо брала участь у здійсненні заходів із гарантування національної безпеки і оборони, і перебуваючи в полоні не вчинила злочину проти людства — один місяць служби за п'ять місяців;

час перебування в полоні, якщо особа потрапила в полон унаслідок поранень, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, отриманих під час бойових дій, або стала людиною з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих під час перебування в полоні, та перебуваючи в полоні, не вчинила злочину проти миру і людства — один місяць служби за шість місяців.

За словами авторів законопроєкту, сьогодні важливо дотримуватися принципу справедливості та рівності прав.

"Одні люди віддають обов'язку значну частку свого життя, тоді як інші — взагалі нічого не віддають. І вислуга років і в тих, хто служить у військових підрозділах у польових умовах або в казармах 24 години 7 днів на тиждень, і в тих, хто працює на цивільних підприємствах у тилу 8 годин 5 днів на тиждень, проживаючи в себе вдома, є однаковою без пільгових умов", — ідеться в пояснювальній записці.

На думку авторів законопроєкту, такий підхід порушує ст. 24 і ч. 2 ст. 65 Конституції України, а також загальні принципи справедливості та рівності перед законом.

"Вважаю, що військовослужбовцям, які виконують обов'язки військової служби під час дії воєнного стану, а також тим, хто, бере участь у здійсненні заходів із гарантування національної безпеки і оборони, вислуга років має зараховуватися на пільгових умовах", — зазначили нардепи.

Наразі законопроєкт перебуває на етапі ознайомлення і ще не ухвалений.

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