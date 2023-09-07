Ситуація не райдужна: в НБУ оцінили темпи зростання зарплат в Україні

У Національному банку України проаналізували ситуацію із зарплатами населення на тлі інфляції.

В Україні зберігається складна ситуація з доходами домогосподарств від оплати праці в приватному секторі. Підвищення виплат несистемне і часто не перекриває інфляцію. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку за вересень 2023 року.

Зазначається, що пожвавлення попиту на робочу силу в умовах складнощів із пошуком кваліфікованих працівників та обмеженої пропозиції робочої сили загалом чинило тиск на зростання номінальних заробітних плат. Виплати з бюджету також підтримують доходи домогосподарств.

Підвищення зарплат у приватному секторі несистемне і часто не перекриває інфляцію Фото: НБУ

"Але через значну невизначеність ситуація з доходами від оплати праці залишається складною", — сказано в документі.

Що відбувається на ринку праці

За даними НБУ, у серпні рівень економіки підтримувався завдяки активним польовим роботам зі збирання вищого, ніж торік, урожаю ранніх зернових та олійних. Завдяки бюджетному фінансуванню з відновлення інфраструктури та оборонним замовленням зріс рівень будівельних робіт, пожвавилася промисловість. Вагомим був і внесок торгівлі та вантажоперевезень.

"Кількість вакансій продовжувала зростати, що частково пов'язано із сезонністю. Водночас кількість резюме дещо знизилася, що могло відображати як відновлення зайнятості українців, так і стиснення пропозиції робочої сили, зокрема через міграцію та мобілізацію", — йдеться в огляді.

Кому в Україні складно знайти роботу

23 серпня в Державному центрі зайнятості опублікували інформацію, що найскладніше працевлаштуватися представникам таких професій:

листоноша: у серпні було 218 вакансій, а безробітних — 3 988;

прибиральник службових приміщень: 658 вакансій за 2826 безробітних;

укладальник-пакувальник: 277 вакансій за 1 105 безробітних;

фахівець державної служби: 301 вакансія за 1073 безробітних;

помічник вихователя: 136 вакансій за 643 безробітних;

економіст: заявлено 146 вакансій за 555 безробітних;

діловод: 45 вакансій за 420 безробітних;

юрист: заявлено 91 вакансію за 206 безробітних.

Зазначимо, що 31 серпня глава українського уряду Денис Шмигаль заявив про підготовку змін у системі оплати праці держслужбовців. За його словами, зміни почнуться з 1 січня 2024 року.

Також 25 числа стало відомо, що Кабмін України вирішив підвищити зарплати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету.