Осінній курс: чи очікувати на різкий обвал гривні у вересні

На початку вересня гривня в обмінних пунктах та касах банків зміцнилася, і це – результат рішення НБУ дозволити населенню купувати долари та євро на карткові рахунки. Чи є фактори, що можуть негативно вплинути на гривню восени?

Наразі в Україні відсутні будь-які причини для різких рухів курсу гривні: економіка країни активно розвивається, міжнародні партнери невтомно і системно надають необхідні кошти для покриття величезних видатків, а пошук механізмів для поновлення експорту сільгосппродукції не припиняється ні на мить. Про це Фокусу розповів Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. "Майбутня валютна лібералізація має на меті пришвидшити економічний поступ, та й валютний курс буде більш об'єктивним (тобто відповідатиме ринку). Таким чином, попри можливі незначні коливання, загальна ситуація на валютному ринку навряд чи збурить паніку чи надмірний ажіотаж", — каже Тарас Лєсовий.

Тим часом, у серпні на міжбанківському валютному ринку відбувався стрибок попиту на валюту, через що Національному банку довелося збільшити продаж валюти з резервів – загалом Нацбанк в минулому місяці продав $2,45 млрд, пише Фокус у статті "Дешевий долар – надовго? З якою метою Нацбанк дозволив продаж валюти на карти".

"У серпні дещо зріс попит на іноземну валюту, хоча динаміка цього процесу не є чимось надзвичайним і здебільшого пояснюється сезонними чинниками. В останній тиждень серпня дещо зросли обсяги інтервенцій НБУ до $638 млн. Зважаючи на наближення осені та активізацію імпортерів, в тому числі енергетичного обладнання, це важко назвати радикальним зростанням", — вважає Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Оскільки на картку купити долари можна за курсом 37,45 гривень, то і в обмінниках курс змінився до рівня 37,95-38,2 грн за долар Фото: Pexels

За її словами, одним з джерел додаткового попиту на МВРУ в останній тиждень серпня стало розширення можливостей купувати безготівкову валюту населенням. "На початку серпня, коли готівковий курс ще знаходився до досить низьких позначках й в українців було мало мотивації купувати валюту з розміщенням на тримісячних вкладах, населення купувало щодня близько $3-5 млн. Після відчутного зростання курсу у готівковому сегменті обсяг таких операцій зріс до $11-13 млн на день. А в останні три дні серпня банки по заявках приватних клієнтів придбали на МВРУ $17 млн, $27 млн та майже $32 мільйони. Ці показники чітко корелюють із запуском українськими банками сервісу онлайн-обміну валюти у застосунках", — каже Анна Золотько.

З 29 серпня Нацбанк своїм рішенням дозволив населенню купувати долари та євро онлайн в інтернет-банкінгу або мобільному застосунку банку, проте лише на суму до 50 тис грн. на місяць (в одному банку). Експерти кажуть, що це рішення вплинуло на курс – гривня зміцнилась на готівковому ринку.

Рішення НБУ дозволити населенню купівлю безготівкової валюти вплинуло на курс - гривня зміцнилась Фото: Наталія Богута

"Ключовий чинник, що стимулював зниження вартості долара на готівковому ринку, – рішення НБУ про скасування заборони на купівлю населенням безготівкової валюти без будь-яких додаткових умов. Від 29 серпня українці отримали змогу купувати до 50 тис. грн на місяць у банківських застосунках. Конкуренція між двома сегментами валютного ринку й спонукає готівковий курс до поступового зниження", — вважає Анна Золотько.

На думку Тараса Лєсового, у вересні на валютному ринку стануться вагомі зміни: за всіма ознаками, НБУ втілюватиме анонсовану стратегію з поступової лібералізації ринку — а це повернення до інфляційного таргетування та повернення до плаваючого курсу валют.

Конкуренція між двома сегментами валютного ринку, готівкового та безготівкового, спонукає готівковий курс долара до поступового зниження

"Наразі поки що не відомо, коли саме регулятор "відпустить" курс, але за всіма ознаками курсовий коридор буде на рівні 37-40 грн за долар та 39-43 грн за євро.

Експерт назвав кілька чинників, що мають восени стабілізувати ситуацію на валютному ринку:

великий обсяг макрофінансової допомоги, частина коштів з якої іде на покриття бюджетного дефіциту, а частина — на накопичення міжнародних валютних резервів;

низька інфляція, що до кінця року не перевищить 10,8%;

покращений макропрогноз: зростання ВВП прогнозується до 2,9%;

зниження облікової ставки з 25% до 22% та подальші плани регулятора до кінця року скоротити ставку до 18%;

зобов’язання перед МВФ — в рамках довгострокової програми підтримки і розвитку економіки країни (згідно з цією програмою, виконавши певні вимоги, серед яких є і необхідність лібералізації валютного ринку, до кінця 2027 року Україна отримає $17 млрд).

Раніше Фокус писав, що у 2023 році гривня на готівковому укріплюється — це вплив міжнародної допомоги та заходів, здійснених Нацбанком для поповнення запасів валютою банківських кас. Врешті з початку року гривня зміцнилась з 40,7 грн/дол. у січні до 37,5 грн/дол. у серпні 2023 року.

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення щодо змін правил продажу валюти громадянам України: з 29 серпня 2023 року громадяни можуть обирати купівлю іноземної валюти онлайн на власні карткові рахунки.