Особи зі статусом УБД мають право на надбавку до пенсії: названо розмір

Учасники бойових дій можуть отримати доплату до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму, тобто 523,25 гривні. Вона встановлюється незалежно від основного виду пенсії.

Особи зі статусом учасника бойових дій можуть отримати доплату до пенсії. Про це повідомило видання "На пенсії".

Зазначили, що учасники бойових дій можуть розраховувати на доплату до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність.

У 2023 році розмір прожиткового мінімуму становить 2093 гривні, тоді військові зі статусом учасника бойових дій на пенсії можуть отримати надбавку у 523,25 гривні. Згідно з законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", така доплата встановлюється незалежно від основного виду пенсії.

Крім цього, відповідно до постанови Кабінету міністрів "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій" №656 від 28 липня 2010 року (у редакції від 16 липня 2021 року), загальний розмір пенсії учасника бойових дій з урахуванням усіх надбавок не може бути нижчим за 210% прожиткового мінімуму — 4395,30 гривень.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України розповіли, що шахтарям, яких мобілізували до лав ЗСУ під час особливого періоду, зарахується період служби до шахтарського стажу, в результаті чого людина отримає право на пільгову пенсію. Проте період військової служби не повинен перевищувати тривалості пільгової роботи.

У липні головна юристка Лівобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Лариса Вербило зазначила, що розмір пенсійних виплат військових, які пішли служити під час війни, може змінитися. Розмір пенсій може змінитися не завжди у вигідну для військового сторону.

Крім цього, певні категорії українців, які мають пільги, можуть вийти на пенсію набагато раніше або отримати додаткові виплати. Зокрема, право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах мають українці, які працювали в особливо шкідливих і особливо важких умовах чи на інших посадах зі шкідливими і важкими умовами праці та в окремих галузях виробництва.