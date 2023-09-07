Б'ємо рекорди: урожай зернових в Україні 2023 року буде кращим, ніж до війни

Завдяки гарній погоді врожайність ранніх зернових не тільки перевищила минулий, а й рекордний 2021 рік. Щоправда в Нацбанку вважають, що зерно буде не найкращої якості.

В Україні аграрії практично завершили збір ранніх культур. Так, станом на кінець серпня вони намолотили 29 мільйонів тонн зернових і 4 мільйони тонн олійних. Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за вересень 2023 року.

Так, на тлі сприятливої погоди врожайність ранніх зернових не тільки перевищила минулий, а й рекордний 2021 рік. Водночас у Нацбанку відзначили й негативний бік жнив 2023 року.

"Вологе літо позначилося на якості зерна", — сказано в огляді.

У НБУ зазначають, що покращилася ситуація, порівняно з минулим сезоном, і в овочівництві:

збільшувалося виробництво овочів борщового набору;

відновилося вирощування кавунів, зокрема, за рахунок нарощування площ у контрольованих Україною південних, а також західних і центральних регіонах.

В Україні 2023 року буде рекордний урожай зернових

Водночас знизилися показники обсягів виробництва свинини та сирого молока. Скорочення пропозиції сировини стримувало молоко- та м'ясопереробку. Сезонно збільшилося виробництво борошна, але подальше нарощування виробництва стримувалося браком якісної сировини, зазначили в НБУ.

Зазначимо, що в Міністерства аграрної політики та продовольства 29 серпня повідомляли, що найбільше обмолотили площ зернових у Запорізькій області — 96%. Ранні зернові зібрали з площі 6 531 тисяч гектарів, а врожайність склала 44 центнери з одного гектара (ц/га):

пшениці обмолочено 4647 тис га (врожайність — 47,2 ц/га), намолочено 21 939 тис тонн;

ячменю обмолочено 1484 тис га (урожайність — 38,9 ц/га), намолочено 5766 тис тонн;

гороху обмолочено 154 тис га (урожайність — 25 ц/га), намолочено 385,6 тис тонн;

проса обмолочено 8,21 тис га (урожайність — 17,6 ц/га), намолочено 14,42 тис тонн;

гречки обмолочено 1,98 тис га (врожайність — 14,7 ц/га), намолочено 2,92 тис тонн;

інших зернових і зернобобових культур обмолочено 237 тис га, намолочено 661,9 тис тонн.

До слова, перший мільйон тонн урожаю зерна 2023 року в Україні було зібрано ще на початку липня. Середня врожайність пшениці з гектара — 33,5 центнера. Також нагадаємо, що вчені вважають, що людству потрібно готуватися до більш руйнівних і раптових посух.