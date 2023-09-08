"Повинні стати рок-зірками": у Кабміні пояснили, як підвищать зарплату вчителям

Змінити систему освіти в Україні можна тільки після підвищення зарплат учителям. Міністр цифрової трансформації пояснив, коли чекати на зміни та як підвищаться виплати у педагогів.

Зарплату українським вчителям можуть збільшити у вересні 2024 року. Але для цього доведеться скасувати більшість чинних зараз надбавок, повідомив в ефірі телемарафону 8 вересня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, пілотний проєкт має запрацювати наступного року.

"У нас немає виходу як не трансформувати систему освіти. Наступного року ми плануємо запустити масовий пілот, масштабний із новою заробітною платою", — сказав він.

Він зазначив, що зараз вчителі отримують 50 видів надбавок, але процес формування цієї тарифної сітки складний. Тому зарплати в педагогів низькі.

"Вчителі мають стати рок-зірками, вони мають заробляти точно більше, ніж середня заробітна плата в країні, а взагалі в ідеальному світі в них має бути одна з найбільших заробітних плат", — наголосив міністр.

Як зазначив Михайло Федоров, у майбутньому 80% від зарплати вчителів буде оклад, а решта — доплати. За його словами, на початку ставка буде великою.

За інформацією Міністерства освіти, середня зарплата молодого педагога складається з:

посадового окладу — 5 699 грн (з грудня 2021 по грудень 2023 року);

надбавки за вислугу років — 627 грн (10% для молодих вчителів);

надбавки за престижність праці — 1 254 грн;

винагороди за сумлінну працю — 522 грн;

допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки — 522 грн;

інших надбавок, наприклад: за класне керівництво, перевірку зошитів тощо — 1379 грн.

Середня зарплата молодого вчителя без стажу роботи становить 10 574 грн.

При цьому розмір посадового окладу вчителя вищої категорії в Україні — 7 001 грн. Середня зарплата разом із доплатами та надбавками з грудня 2021 року по грудень 2023 року у педагога вищої категорії була на рівні 13 759 грн.

Нагадаємо, 25 серпня очільник Міносвіти Оксен Лісовий заявив, що в Україні запустять оновлений формат оплати праці для педагогів на 2024/2025 роки. Він зазначив, що нова система оплати праці буде зрозумілою і прозорою.

Також нагадаємо, що Кабмін України вирішив доплачувати українцям за роботу на державні організації та установи, які не зупинили свою діяльність на небезпечних територіях.