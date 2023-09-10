Для розвитку країни: Угорщина хоче замінити російське паливо французьким, — ЗМІ

Для відходу від російського палива в Угорщині виділили кілька ключових кроків, головним з яких є досягнення енергетичної самозабезпеченості країни.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зібрав закриту нараду з членами своєї партії і прихильниками, де презентував великий план розвитку країни, що містить 15 ключових заходів, головний з яких — перехід до французького палива замість російського. Про це повідомляє Telex із посиланням на учасників зустрічі.

Згідно з даними видання, одним з етапів, необхідних для реалізації цього плану, є досягнення енергетичної самозабезпеченості країни, включно з переходом від російського палива до французького для АЕС "Пакш".

Прем'єр-міністр Віктор Орбан виділив кілька ключових кроків, необхідних для досягнення поставлених цілей:

досягнення демографічного повороту, включно із заходами зі стимулювання народжуваності та підтримки сімей; створення нової економічної моделі, щоб зробити Угорщину кредитором і сучасною індустріальною країною, а не залежною від позикових коштів; підтримка угорських підприємців у їхніх інвестиціях за кордоном і стимулювання прибуткового повернення інвестицій у країну; розвиток збройних сил і оборонних можливостей країни; впровадження цифрового громадянства, що може включати в себе цифрові ідентифікаційні системи та онлайн-державні послуги.

Нагадаємо, що коаліція "Великої сімки" спільно з Європейським союзом та Австралією запровадили стелю цін на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель з 5 грудня 2022 року. У разі порушення згаданого правила, фізособи або компанії можуть потрапити до санкційного списку.

Фокус також писав про те, що 27 грудня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ, в якому йдеться про обмеження поставок російської нафти фізичним або юридичним особам, які дотримуються стелі цін у 60 доларів за барель. Указ набуває чинності 1 лютого 2023 року.

"Енергоатом" став першою компанією у світі, якій вдалося замінити російське паливо на радянських реакторах ВВЕР-1000.