Українці можуть отримати по 6660 гривень від благодійного фонду: де подати заявку

Розмір допомоги становить 2220 гривень на одну особу на місяць, яку виплачують протягом трьох місяців.

Українцям у вересні доступна нова фінансова підтримка. Отримати гроші можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО) та постраждалі від війни люди, які зараз проживають у місті Суми. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Кому саме виплатять фіндопомогу

Так, виплати від благодійного фонду "Право на захист" доступні:

переселенцям, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;

особам, які не переїжджали після 24 лютого 2022 року, але постраждали від війни (наприклад, повністю або частково зруйноване житло/майно, заподіяння істотної шкоди здоров'ю, смерть близьких, постраждалі від підриву Каховської ГЕС);

людям, які через війну виїхали зі своїх домівок, але повернулися до постійного місця проживання (зокрема, з-за кордону).

Ті, хто ще претендує на виплати, мають відповідати хоча б одному з таких критеріїв:

сім'я, що має тільки одного з батьків (або батько, або мати) з однією або кількома дітьми віком до 18 років, або з людьми похилого віку (55 років і старше);

сім'я, яку очолює одна самотня/декілька самотніх людей похилого віку (55 років і старше) або похилого віку з однією дитиною або кількома дітьми молодше 18 років;

сім'ї з однією або кількома особами з особливими потребами, зокрема, інвалідністю та хронічними захворюваннями. Список не обмежується лише цими критеріями особливих потреб;

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (необхідне документальне підтвердження).

Яку суму виплатять

Протягом трьох місяців громадянам нараховуватимуть по 2 220 гривень на людину. Тобто, загалом українська родина зможе отримати 6 660 грн. Подати заявку можна за адресою вул. Новомістенська, 1 (понеділок-п'ятниця — 9:00-18:00).

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що уряд готується перевірити доцільність певних соціальних виплат. Отримання грошових допомог хочуть перевірити на тимчасово окупованих РФ територіях.

Також нагадаємо, що в Польщі українським сім'ям із новонародженими дітьми виплатять допомогу в розмірі 1 тисячі злотих. Одноразову виплату нададуть тільки в тому разі, якщо інші члени сім'ї теж перебувають у Польщі з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.