Угорщина подовжить ембарго на імпорт українського зерна, але не всі країни згодні, — Reuters

Угорщина заявила про подовження державної заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня разом з низкою європейських країн. Проте парламентський комітет Болгарії ухвалив проєкт рішення про скасування цієї заборони.

Угорщина нібито домовилася з Румунією, Словаччиною та Болгарією про введення заборони на імпорт українського зерна, навіть якщо ЄС не подовжить заборону, котра закінчується 15 вересня. Про це заявив 13 вересня у своєму Facebook міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, пише Reuters.

Однак прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков перед початком засідання уряду заявив болгарському державному інформагентству, що скасування заборони на імпорт з України було б бажаним, оскільки це призведе до зниження цін на основні продукти харчування.

"Давайте чітко зазначимо — відновлення імпорту з України знизить ціни на основні продукти харчування, зменшить інфляцію, що допоможе малозабезпеченим людям, і збільшить надходження до бюджету від імпорту та експорту", — наводить Reuters слова Денкова.

Профільний комітет болгарського парламенту ухвалив проєкт рішення про скасування заборони на ввезення в Україну деяких товарів після 15 вересня. Остаточне рішення має бути ухвалено на пленарному засіданні парламенту.

Водночас Іштван Надь додав, що нова національна заборона стосуватиметься ширшого спектру українських продуктів, ніж чинні заходи.

"Ми домовилися з моїми румунськими, словацькими та болгарськими колегами, що якщо Брюссель не прийме рішення про продовження існуючого мораторію, то ми будемо вживати національні заходи індивідуально", — підкреслив Надь у соцмережі.

І додав, що ми живемо у такий надзвичайний час, коли потрібно шукати спільні рішення на можливі виклики і загрози.

"Надзвичайні обставини, які виправдовують заборону ЄС на імпорт, все ще існують, тому ми маємо намір і надалі зберігати обмеження на імпорт українського зерна … Лише об’єднавшись, ми можемо захистити інтереси аграріїв", – підкреслив Надь.

Ембарго щодо українського збіжжя — що варто знати

У травні цьогоріч Євросоюз дозволив Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку. Проте транзит вантажів для експорту продукції в інші країни зберігався, оскільки Україна стала повністю залежною від альтернативних маршрутів ЄС внаслідок блокади РФ морських шляхів транспортування української аграрної продукції. При цьому експорт українського зерна за межі ЄС, насамперед в африканські країни, дозволяється. Термін дії цієї тимчасової заборони має закінчитися 15 вересня.

Однак на початку вересня п'ять країн виступили за подовження заборони на імпорт українського зерна до кінця року, а 12 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна в одноосібному порядку продовжила заборону на імпорт українського зерна, через що українська влада буде змушена звернутися до арбітражу Світової організації торгівлі.

Комісар ЄС із сільського господарства Януш Войцеховський заявив 31 серпня, що Європейська комісія має подовжити тимчасову заборону на імпорт з України в ці п’ять країн, оскільки цей захід допоміг збільшити експорт за межі блоку, і запропонував надати субсидії для українських експортерів зерна.

Голова офісу єврокомісара з питань торгівлі Міхаель Гегер вніс подання про подовження обмежень на імпорт української продукції. Зазначається, що пропозиція ґрунтується на аналізі ринкової ситуації з урахуванням низьких цін, неможливості зберігання зерна в сусідніх з Україною країнах та ін. При цьому наразі невідомо, йдеться про подовження обмежень до кінця 2023 року чи на коротший термін. Остаточне рішення залежить від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Що пропонує Україна

Українська зернова асоціація (УЗА) офіційно звернулася до виконавчого віцепрезидента, комісара з питань торгівлі Європейської комісії Валдіса Домбровскіса щодо оптимізації альтернативних маршрутів експорту зерна з України до європейських портів з подальшим відвантаженням до третіх країн. Виявилося, що це можна зробити за рахунок експорту зерна через порти країн Балтії, Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Італії та Словенії. Тож Україна рекомендувала запровадити "зелені коридори" до згаданих портів.

Крім того, Асоціація пропонує передбачити для європейських перевізників субсидії, щоб компенсувати додаткові витрати на транзитні перевезення, а безпосередньо для портів — часткову компенсацію так званих "портових витрат на українське зерно".

Крім того, УЗА оновила оцінку потенційного врожаю 2023 року, збільшивши її ще на 3,7 мільйона тонн – до 80,5 мільйона тонн зернових та олійних. Експорт з України в новому сезоні 2023/2024 потенційно може скласти майже 49 мільйонів тонн. В минулому сезоні, який закінчився 30 червня 2023 року, за оцінкою УЗА, експорт сягнув 58 мільйонів тонн.

Нагадаємо, Фокус писав, що транзит українського зерна через країни Європи — один із варіантів відповіді на вихід РФ із "зернової угоди". Відновлення ж "зернової угоди" можливе лише у разі задоволення вимог Кремля, що загалом унеможливлює цю чорноморську ініціативу.