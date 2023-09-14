Санкції лякають: росіяни вивели з Європи щонайменше $50 млрд, — ЗМІ

Російські олігархи починають відмовлятися від практики зберігати всі свої активи в країнах Європи, де раніше вони могли отримувати дивіденди в іноземній валюті та користуватися низькими податками.

Деякі російські олігархи, побоюючись міжнародних санкцій, вивели з європейських банків десятки мільярдів доларів після того, як Москва почала повномасштабну війну проти України. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Повідомляють, що в серпні 2023 року акціонери United Medical Group CY Plc і MD Medical Group Investments Plc, які контролюють магнати Ігор Шилов і Марк Курцер, схвалили переїзд компаній із Кіпру в Росію.

Журналісти зазначають, що таке рішення збільшить загальну вартість активів, які були переведені найбагатшими росіянами з лютого 2022 року, щонайменше до 50 мільярдів доларів.

"Зараз Росія здається меншим злом, ніж закордон", — сказала журналістам Наталя Кузнєцова, партнер компанії Business Solutions and Technologies, яка раніше працювала в РФ під брендом Deloitte.

Це руйнує багаторічну практику російських мільярдерів зберігати свої активи в Європі, використовуючи сприятливі для інвесторів правові системи, можливість отримувати дивіденди в іноземній валюті та низькі податки.

Тепер найбагатшим росіянам бракує місць, де вони можуть зберігати своє багатство, оскільки багато еліт перебувають під санкціями США, Великої Британії або Європи.

У публікації сказано, що передача зареєстрованих активів за кордоном у країни, які Кремль вважає дружніми, такі як Об'єднані Арабські Емірати і Казахстан, почалася незабаром після початку повномасштабної війни.

Першими були сімейні активи мільярдера Андрія Гур'єва і сталеливарного магната Віктора Рашникова зі Швейцарії та Кіпру в РФ. Інші, як, наприклад, мільярдер Ігор Алтушкін, зважилися на виведення активів трохи пізніше.

Тим часом уряд РФ і Центральний банк збираються запустити процедуру обміну заблокованими активами між ЄС і Росією. Так, 23 серпня глава російського Мінфіну Антон Силуанов заявив, що таким чином країні вдасться повернути на початковому етапі близько 100 мільярдів рублів. При цьому в країнах Європи, за різними даними, заблоковано активи понад 3,5 млн громадян РФ на загальну суму близько 1,5 трлн рублів.

До слова, 12 вересня президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Східному економічному форумі, заявив, що Росія вже заробила вдвічі більше тієї суми, яку заморозили інші країни.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що США ввели нові санкції проти російських мільярдерів. Російський союз промисловців і підприємців, який сприяє імпортозаміщенню в РФ і опікується технологічним сектором економіки, також опинився в списку санкцій.