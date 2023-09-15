Для українців з'явилося багато роботи: у яких регіонах більше вакансій і скільки платять

Найбільш високооплачуваною в Україні залишається робота в IT-сфері. Окрім цього досить високі зарплати пропонують водіям-міжнародникам та ріелторам.

2023 рік, як і попередній, став одним із найважчих періодів для української економіки. Багато українців залишилися без роботи через закриття підприємств або ж просто виїхали подалі від війни. Проте цього року ринок праці в Україні продовжив своє відновлення. Тому деякі професії знову затребувані. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі"Доходи більші, витрати теж. Як заробляють українці і чи зростатимуть зарплати".

Тенденції до поліпшення ситуації на українському ринку праці були помітні вже в серпні, коли було зафіксовано рекорди за кількістю вакансій і розміром зарплат. Як випливає з даних кадрового порталу work.ua, в останній місяць літа роботодавці запропонували претендентам понад сто тисяч вакансій.

П'ятірка областей за кількістю запропонованої роботи виглядає так:

Київська (33 283 вакансій); Дніпропетровська (9 831); Львівська (9 705); Одеська (6 927); Харківська (3 732).

При цьому Київський регіон опинився серед лідерів приросту (+11% до липня) разом із Хмельницькою (+12%), Рівненською (+16%), Житомирською (+27%) і Чернігівською областями (+29%).

Роботою українців нині насамперед забезпечують такі сектори:

"Сфера обслуговування" (19 449 вакансій); "Робочі спеціальності, виробництво" (18 853); "Продаж, закупівля" (13 449); "Роздрібна торгівля" (12 497); "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (10 861); "Логістика, склад, ЗЕД" (10 179).

Стрибок пропозицій у серпні, ймовірно, був пов'язаний із початком нового навчального року: роботодавці пропонували роботу вчителям математики та іноземних мов, шукали вчителів початкових класів, корекційних педагогів і вихователів.

В абсолютних цифрах найпотрібнішими фахівцями виявилися продавці-консультанти (8 591), менеджери з продажу (6 608), водії (3 504), кухарі (3 447) і бухгалтери (3 334).

Водночас досить високооплачувану роботу пропонують айтішникам, яким готові платити від 27,2 до 80 тисяч гривень на місяць, водіям-міжнародникам (42,5 тисяч гривень), рієлторам (35 тисяч гривень), Тим часом автоелектрикам, автомеханікам, бурильщикам, головним інженерам у середньому виплачують по 30 тисяч гривень.

Серед найменш оплачуваних посад виявилися консьєрж, санітар, прибиральник, посудомийник, асистент ветеринарного лікаря, працівник лінії роздачі. Їм пропонують зарплату від 6,7 тисяч до 11 тисяч гривень.

Як уже писав як писав Фокус, протягом найближчих трьох років, як очікується, валовий внутрішній продукт (ВВП) зросте на 5-7,5%. Навіть всупереч інфляції виплати громадянам збільшуватимуться, тож уже 2026 року середня зарплата підросте до 30 тисяч гривень.