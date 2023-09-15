Є найгірший сценарій: в "Укренерго" розповіли, що буде зі світлом узимку

Росія активно атакувала ракетами і дронами українську енергосистему минулого року. В "Укренерго" вважають, що до такої тактики ворог може вдатися знову.

Цієї зими українці будуть з електроенергією, змінити ситуацію можуть тільки масовані ракетні обстріли ЗС РФ. Про це 15 вересня в ефірі телемарафону заявив глава "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що подальші плани ворога поки що невідомі, тому озвучувати точні прогнози щодо ситуації в енергосистемі зараз складно.

"Якщо не буде обстрілів, то ми розуміємо яким чином покривати взимку це споживання. Але обстріли можуть змінити всі плати. Тому ми маємо бути готові до найгірших сценаріїв", — сказав Кудрицький.

За його словами, найгірший сценарій — це повторення масованих атак ракетами, дронами, які атакуватимуть саме енергетичні об'єкти нашої країни. Наразі енергетики налаштовують резервні схеми живлення споживачів, готують запас матеріалів, обладнання для того, щоб швидко відновлювати пошкоджені мережі та станції, якщо доведеться.

"Тобто ми на своєму боці готуємося якнайкраще протидіяти цим атакам і відновленню системи", — наголосив він.

При цьому глава "Укренерго" порадив українцям економити і раціонально споживати електроенергію.

"З листопада почнеться похолодання і збільшиться споживання. Його можна трохи пом'якшити для енергосистеми, споживаючи електроенергію більш економно", — розповів Кудрицький.

А також важливо, щоб населення паралельно самостійно готувалося до зими.

"Дуже багато минулорічних порад залишаться актуальними і на цей рік. Якщо є дизель-генератор або накопичувач електроенергії, то їх потрібно перевірити і привести до ладу. За можливості утеплити житло, якщо така фінансова можливість є", — підсумував Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, 12 вересня в Міністерстві енергетики відповіли, за яких умов почнуться відключення з 1 жовтня, про які напередодні повідомили ЗМІ в мережі. У відомстві пояснили, що розробили графіки відключень заздалегідь, оскільки минулого року розподіл світла відбувався несправедливо.

Тим часом директор Центру дослідження енергетики Олександра Харченка попередив, що зима 2023-2023 буде дуже складною, оскільки знищене обладнання не можна відновити за рік.