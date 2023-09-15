Єврокомісія зняла ембарго на постачання українського зерна та назвала нові умови

У Європейському Союзі вважають, що показники експорту до третіх країн за межами євроспільноти навіть зростають, тому не мають наміру забороняти транспортування збіжжя з України.

Європейська комісія не пролонгує дію ембарго на постачання українського зерна. На сайті інституції 15 вересня повідомили подробиці.

Фахівці проаналізували вплив експорту 4 категорій сільськогосподарської продукції на ринок ЄС. Вони зробили висновок, що завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим заходам, запровадженим 2 травня 2023 року, викривлення ринку в 5 країнах-членах, які межують з Україною, зникли. Показники експорту до третіх країн за межами ЄС навіть зростають.

За результатами перемовин Україна погодилася запровадити правові заходи. Зокрема, це стосується системи ліцензування експорту протягом 30 днів. Єврокомісія та наша держава відстежуватимуть ситуацію через платформу, щоб була можливість швидко реагувати на будь-які непередбачені ситуації.

"Європейська комісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень, поки дієві заходи з боку України діють і повністю працюють", – йдеться у повідомленні.

Європейський Союз, як йдеться у повідомленні, діяв рішуче та ефективно, щоб підтримати динаміку експорту українських зернових та інших харчових продуктів. У ЄС нагадали, що координаційна платформа об’єднала Україну, Польщу, Болгарію, Угорщину, Румунію, Словаччину та Європейську Комісію. Це сприяло розвитку інфраструктури та збільшенню матеріально-технічного потенціалу, а також усуненню адміністративних бар’єрів для експорту сільськогосподарської продукції з нашої держави.

Ембарго на збіжжя з України: позиція Польщі

Керівник польського уряду Матеуш Моравецький відреагував на рішення Єврокомісії щодо зняття ембарго на українське збіжжя. Він назвав це поганим рішенням. Польща має намір опівночі й надалі пролонгувати заборону на ввезення українського зерна.

Заборона на імпорт українського зерна

Обмеження на імпорт пшениці, соняшнику, кукурудзи та ріпаку з України до Болгарії, Польщі, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини діють з травня 2023 року. Спочатку заборона діяла до 5 червня, але потім її вирішили пролонгувати до 15 вересня. Водночас транзит таких вантажів для експорту в інші країни не заборонений.

Нагадаємо, 14 вересня у Польщі заявили, що знають, як Україні вирішити зернову кризу. Міністр сільського господарства країни Роберт Телус запевняє, що зараз з України експортується стільки ж зерна, скільки до початку повномасштабного російського вторгнення.