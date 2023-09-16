Заборона почне діяти з 1 січня: ЄС хоче ввести санкції на алмази з РФ, — ЗМІ

За словами журналістів, країни G7 також у найближчі два-три тижні планують узгодити заборону на імпорт російських алмазів.

Євросоюз збирається ввести санкції на алмази з Російської Федерації. Це має статися вже восени 2023 року. Про це пише бельгійське видання Soir з посиланням на джерело в уряді Бельгії.

Повідомляють, що нові обмежувальні заходи передбачатимуть, що на території Європейського Союзу дозволять обіг каміння тільки з неросійським маркуванням. Заборона почне діяти вже з 1 січня. Однак на оброблені діаманти санкції введуть пізніше. Це відбудеться поетапно.

Крім того, як повідомило видання Bloomberg, країни G7 також у найближчі два-три тижні планують узгодити заборону на імпорт російських алмазів.

Видання пише, що країнам G7 ще належить розібратися в технічних деталях заборони на алмази, а потім восени Європейський Союз зможе розробити правила санкцій. План полягає в тому, щоб заборонити закупівлю алмазів безпосередньо у російського гіганта ПАТ "АЛРОСА" або в перепродавців в Індії або Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нагадаємо, що США ввели нові санкції проти провідних російських автовиробників. Під санкції США потрапили найбільші російські автовиробники — ВАЗ, УАЗ і "Москвич". Обмеження торкнулися і компаній-посередників, що постачають у РФ високотехнологічну західну продукцію.

Також 14 вересня ЗМІ писали, що росіяни вивели з Європи щонайменше $50 млрд. Російські олігархи починають відмовлятися від практики зберігати всі свої активи в країнах Європи, де раніше вони могли отримувати дивіденди в іноземній валюті та користуватися низькими податками.