Нові ризики для тих, хто пройшов ВЛК: чи скасують висновки обмежено придатним

У вересні в Україні активно проводять перевірки усіх військово-лікарських комісій. Як повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, перевірено вже більше 75% комісій.

В Україні продовжують перевіряти видані ВЛК рішення, зокрема рішення про визнання осіб непридатними до проходження військової служби. Як заявив нещодавно омбудсмен Дмитро Лубінець, до кінця вересня стоїть задача перевірити 100% ВЛК в Україні. "Щодо рішення "обмежено придатний". Ми зафіксували дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають проблем зі здоров'ям, як непридатним, а громадяни України, які мають відкриті проблеми зі здоров'ям, є діагнози, причому багаторічні діагнози, їм видали оці довідки "обмежено придатний". Це потребує врегулювання", — сказав Лубінець в ефірі телемарафону, передають ЗМІ.

Як розповіла Фокусу адвокат з медичного права ЮФ "Ілляшев та Партнери" Алла Цимановська, порушення з боку ВЛК часто пов’язані з невірною діагностикою захворювань та з неправильно встановленими діагнозами. "На практиці вже відомо багато випадків, які призвели до певних кримінальних правопорушень з боку лікарів ВЛК, а також до порушень прав деяких громадян. Проблеми дві і обидві потрібно вирішувати – вживати превентивних заходів для не повторення цих помилок в майбутньому", — каже адвокатка.

Відомо багато випадків, які призвели до певних кримінальних правопорушень з боку лікарів ВЛК Фото: УНІАН

За її словами, одна історія, коли здорові визнані "непридатними" і поїхали за кордон освоювати інші країни та будувати нове життя, і зовсім інша — коли справді хворі особи, які потребують систематичного лікування, були визнані "придатними" або "обмежено придатними"..

"Як лікарі ВЛК реалізовують можливість "гратися" поняттями "придатний", "непридатний", "обмежено придатний"? Це пов’язано не тільки з фальсифікацією медичної документації, підробкою історії хвороби, але й з трактуванням самого захворювання. Оскільки, у відповідності до "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", під час встановлення діагнозу береться до уваги не тільки наявність хвороби, але й ще ступінь її прояву, тобто наскільки те чи інше захворювання заважає людині проходити військову службу. Це досить потужний інструмент в руках лікарів ВЛК", — каже Алла Цимановська.

Вона пояснила: секретар РНБО підтвердив, що на сьогоднішній день терміни "придатний", "непридатний", "обмежено придатний" мають інколи подвійне або навіть потрійне трактування. І тепер рішенням Ради національної безпеки та оборони дано доручення роз'яснити документ, який визначає ступінь придатності чоловіка до проходження військової служби.

Раніше Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо перевірки усіх рішень військово-лікарських комісій, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року, від початку масштабного вторгнення Росії. Указ стосується виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року стосовно "військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України".