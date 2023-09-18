Пенсії в Україні: як громадянам отримати найвищі виплати від 10 тисяч гривень

При нарахуванні пенсії враховується декілька факторів: стаж, час роботи, рівень заробітної плати, стан здоров'я особи. Але найважливішим фактором залишається усе ж таки розмір зарплати.

Оформлення пенсії є досить важливою подією для людини, оскільки призначення пенсії означає забезпечення її старості. При розрахунку пенсії до уваги береться саме офіційний дохід, тобто на розмір пенсійних виплат напряму впливає заробітна плата, яку отримувала особа, повідомляє 24tv.

Як формується пенсія

Згідно із законодавством усі громадяни України мають право на державне пенсійне забезпечення у зв’язку з досягненням пенсійного віку, по інвалідності, у разі втрати годувальника, а також за інших умов.

При нарахуванні пенсії враховується декілька факторів. До уваги беруться: стаж, час роботи, рівень заробітної плати, стан здоров'я особи. Але найважливішим залишається усе ж таки розмір заробітної плати, з якої були сплачені податки.

Пенсіонер отримуватиме орієнтовно 29% від свого звичного доходу. Тобто, якщо ви маєте мінімальну заробітну плату, яка в Україні не змінювалася з 1 жовтня 2022 року і становить 6 700 гривень, ваша пенсія становитиме лише 2 093 гривні.

Якщо ви хочете отримувати пенсійні виплати не менш як десять тисяч гривень, зарплата має бути хоча б тридцять тисяч гривень.

Майбутньому пенсіонеру має виповнитися 60 років, до того ж він повинен мати відповідний страховий стаж.

Експерти вважають, що орієнтовно за чотири роки українці не зможуть вийти на пенсію у 60 років, адже у них буде недостатня кількість страхового стажу.

Скільки потрібно стажу для виходу на пенсію у 60 років:

у 2023 році — від 30 років;

у 2024 році – від 31 року;

у 2025 році – від 32 років;

у 2026 році – від 33 років;

у 2027 році – від 34 років;

у 2028 році – від 35 років.

Скільки потрібно стажу для виходу на пенсію у 63 роки:

у 2023 році — від 20 до 30 років;

у 2024 році – від 21 до 31 року;

у 2025 році – від 22 до 32 років;

у 2026 році – від 23 до 33 років;

у 2027 році – від 24 до 34 років;

у 2028 році – від 25 до 35 років.

Якщо людина має мінімум 15 років страхового стаж, то вийти на пенсію вона зможе у 65.

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності. Умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років, залежить від професій/посад, на яких працювала людина та Закону, згідно з яким призначається така пенсія.

Нагадаємо, що деяким українським пенсіонерам належить доплата до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму.

Також Фокус писав про те, що деякі пенсіонери втратять до 50% своїх виплат, якщо в них є непогашені стягнення.