Пенсії в Україні: хто може отримати 20% надбавки до виплат

Пенсіонери, які проживають у гірських населених пунктах, мають право на надбавку. На додаткові виплати можуть претендувати, зокрема, і переселенці.

Деякі пенсіонери в Україні можуть отримати 20% надбавки до пенсії. Для жителів гірських населених пунктів в Україні передбачені надбавки до пенсійних виплат. Про це йдеться в законі "Про статус гірських населених пунктів України".

"Розмір державних пенсій, стипендій, усіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які набули статусу працюючого, який проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірничого, збільшується на 20 відсотків. Фінансування збільшення розміру пенсій, передбачене цією частиною, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України", — йдеться у статті 6 вищевказаного закону.

Як отримати надбавку до пенсії для жителів гірської місцевості

Підвищення можуть отримати як мешканці, які постійно проживають у перелічених вище регіонах, так і переселенці, які через війну змушені були переїхати в гірську місцевість. Однак, останні мають отримати статус жителя на території гірського населеного пункту. Він підтверджується спеціальним посвідченням, яке можна отримати, звернувшись до муніципальної влади або місцевого відділення ЦНАПу.

Щоб отримувати надбавку, пенсіонери мають набути статусу жителя на території гірського населеного пункту та отримати посвідчення.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) 5 вересня дав роз'яснення з питання призначення субсидій пенсіонерам, які отримують фінансову допомогу від Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Крім цього, 22 серпня повідомлялося, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть розраховувати на отримання житлової субсидії на опалювальний сезон 2023/2024.