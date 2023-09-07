Доплати пенсіонерам: чи враховуватиметься допомога ООН при призначенні субсидії

За інформацією ПФУ, грошові виплати від ООН не враховуватимуть під час обчислення сукупного доходу домогосподарства.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) 5 вересня дав роз’яснення щодо питання призначення субсидій пенсіонерам, які отримують финансову допомогу від Організації Об’єднаних Націй (ООН). У ПФУ наголосили, що доплати від ООН не враховуватимуть при обчисленні сукупного доходу.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 28.07.2023 № 781 "Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення" допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка надається одержувачам пенсій в рамках зазначеного проекту, не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для всіх видів соціальної допомоги, у тому числі субсидії", — йдеться у повідомленні пенсійного фонду.

Хто може отримати доплати від ООН

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) у співпраці з Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом України надають додаткові грошові виплати пенсіонерам у регіонах, які найбільше постраждали від війни.

У межах цієї ініціативи грошову допомогу можуть отримати пенсіонери, які:

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (включених до визначеного урядом переліку);

отримують пенсійні виплати менші за 3000 грн;

не отримували інших грошових допомог (допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чи від міжнародних організацій) з 1 березня 2023 року.

Пенсіонери, які відповідають умовам отримання грошової допомоги, отримуватимуть щомісячну виплату від ВПП у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, і сумою 3000 грн, мінімальний розмір виплати становить 100 грн.

Кошти перераховуються на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть розраховувати на отримання житлової субсидії на опалювальний сезон 2023/2024.

Крім того, Фокус 13 червня писав, що субсидії в Україні на оплату комунальних послуг й надалі видають. У матеріалі опублікована інформація для громадян, які орендують житло у 2023 році.