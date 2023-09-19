Платити більше: якою буде ціна на газ у новому опалювальному сезоні

Фокус розбирався, якими будуть тарифи на газ цієї осені та взимку і чи чекати українцям підвищення тарифів на опалення під час війни.

Новий опалювальний сезон дедалі ближче, тож усіх українців турбує питання вартості комунальних послуг. Уже цієї зими населення могло б платити за новими цінами, однак поки що вартість газу для населення і для підприємств теплокомуненерго залишається без змін. Але ось що буде з цінами на опалення в багатоквартирних будинках, залежить не тільки від ціни на газ, а й від місцевої влади. Про це пише Фокус у своїй статті "Щоб взимку — тепло. Скільки газу в українських сховищах і чи вистачить до весни".

Як пояснив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, саме влада на місцях виставляє тарифи на опалення. Тобто саме від неї залежить, що буде з цінами на цю комунальну послугу в новому опалювальному сезоні.

"Якщо є заява "Нафтогазу", що до кінця квітня ціни не змінюються, то, найімовірніше, так і буде, і тільки потім можливий перегляд. Але з економічної точки зору, ми так розуміємо, що, якби не підтримка державного бюджету, то мали б тарифи зрости", — розповів він.

Тим часом, наприклад, комунальне підприємство "Київтеплоенерго", яке подає гарячу воду і тепло жителям столиці, уже повідомляло, що не змінюватимуть тарифи. Вони залишаться на минулорічному рівні, а саме: 97,89 грн за кубометр гарячої води та 1654,41 грн за Гккал (якщо є лічильник тепла).

Щодо газу, то й тут для населення та підприємств теплокомуненерго є хороші новини: вартість "блакитного палива" в опалювальному сезоні 2023/2024 не змінюватимуть. Усе тому, що дію Положення про покладання спеціальних зобов'язань на ринку природного газу (ПСО) Кабмін продовжив до 15 квітня 2024 року.

"Виробники тепла та гарячої води отримуватимуть від НАК "Нафтогаз України" газ за тарифом 7420 грн за тисячу кубометрів. Для населення ГК "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" у розмірі 7,96 грн за куб. м (з ПДВ) до 1 травня 2024 року", — повідомили в "Нафтогазі".

Тим часом у Національному банку України прогнозують, що комплексне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні розпочнеться з 2024 року і триватиме кілька років. Так, в Інфляційному звіті НБУ за квітень 2023 року зазначено, що мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду і теплопостачання скасують приблизно в ці самі терміни.

Також нагадаємо, що борги українців за комунальні послуги на кінець червня 2023 року перебували на рівні приблизно 100 мільярдів гривень.