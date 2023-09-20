Євросоюз збирається продовжити важливе правило для українців: деталі

У Євросоюзі заявили, що готові допомагати громадянам України за кордоном так довго, як буде потрібно.

Європейська комісія пропонує, щоб тимчасовий захист для біженців з України діяв до 3 березня 2025 року. Таким чином на подальшу підтримку зможуть розраховувати близько чотирьох мільйонів осіб, які користуються захистом у всіх країнах Європейського Союзу. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Так, у повідомленні йдеться, що причини для тимчасового захисту ще актуальні, саме тому його потрібно продовжити.

"Тимчасовий захист має бути продовжено як необхідну відповідь на поточну нестабільну ситуацію, яка ще не сприяє безпечному і тривалому поверненню тих, хто користується тимчасовим захистом у Європейському Союзі", — йдеться в повідомленні Єврокомісії.

При цьому наголошується, що станом на зараз Україна не може гарантувати повну безпеку громадян через повномасштабну війну з Росією, якщо особи, які отримали тимчасовий захист у ЄС, почнуть масово повертатися додому.

"Ми будемо на боці України так довго, як буде потрібно. Єврокомісія запропонує розширити тимчасовий захист для України, наша підтримка буде тривалою", — наголошується в публікації.

Тепер цю пропозицію Єврокомісії має підтримати Європейська Рада.

Тимчасовий захист для українців у Європі: що це таке

Завдяки цій директиві українці отримали право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну допомогу, медичну та іншу допомогу в країнах-членах Євросоюзу. Це також допомагає запобігти величезному тиску на національні системи надання притулку і дає змогу країнам контролювати наплив людей в ефективний спосіб.

Саму директиву було ухвалено 4 березня 2022 року терміном на рік. Після цього її один раз уже продовжували — ще на дванадцять місяців.

Тим часом прессекретар польського уряду Пьотр Мюллер 19 вересня 2023 року заявив, що Польща, імовірно, у 2024 році скоротить обсяг допомоги, що надається біженцям з України. Йдеться про вимоги до проживання, видачу дозволів на роботу, безоплатний доступ до шкіл, медичне обслуговування та сімейні пільги.

Також Фокус повідомляв, що Польща 4 вересня почала видворяти з країни чоловіків, які після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну виїхали за кордон.