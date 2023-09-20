Українцям по-новому рахуватимуть розподіл газу: як зміняться платіжки

У НКРЕКП вважають, що зміни допоможуть зменшити фінансове навантаження на побутових споживачів.

В Україні з 1 жовтня під час розрахунку розміру річної замовленої потужності газу для побутових споживачів, які повністю чи частково не отримують газопостачання, враховуватимуть лише за неопломбовані газові прилади. Про це 20 вересня 2023 року повідомили у Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Зазначається, що ці зміни допоможуть зменшити фінансове навантаження на побутових споживачів, які впродовж попереднього газового року, який триває з жовтня 2022 року по вересень 2023, споживали мінімальні об'єми газу.

В Україні змінять розміру річної замовленої потужності газу для побутових споживачів Фото: НКРЕКП

Так, в НКРЕКП навели платіжку споживача на Буковині, в якого опломбовані опалювальний прилад та водонагрівач. Якщо до змін споживач щомісячно сплачував за розподіл 52,07 гривень, то тепер сума у платіжці знизиться до 6,47 гривень. За рік споживач зможе зекономити 547,25 гривень.

Хто з українців може не сплачувати рахунки за газ

У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" є перелік українців зі статусом пільговика, яким надають знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Пільги можуть отримати:

учасники бойових дій — розмір знижки становить 75%;

учасники війни — 50%;

особи з інвалідністю внаслідок війни — 100%;

члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни — 50%;

особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — 100%;

батьки померлої особи з особливими заслугами — 100%;

вдови (вдівця) особи з особливими заслугами — 100%.

Водночас пільги на газ надаються за умови, якщо за попередні шість місяців розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабміном.

Нагадаємо, що у новому опалювальному сезоні вартість газу для населення та для підприємств теплокомуненерго залишиться на рівні 2022 року. Водночас змінитися може вартість опалення у багатоквартирних будинках, залежить не лише від ціни на газ, але й від місцевої влади.

Також Фокус розповідав, що борги українців за комунальні послуги на кінець червня 2023 року перебували на рівні приблизно 100 мільярдів гривень.