Тарифи на газ: скільки доведеться платити українцям у вересні

Більшість українців купуватиме газ за ціною 7,96 грн за кубометр, а для решти блакитне паливо обійдеться трохи дорожче.

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У вересні 2023 року українці зможуть купувати газ у дванадцяти постачальників "блакитного палива". Тариф, залежно від постачальника, становить від 7,7 до 9,99 грн за кубометр, повідомляє видання "ГазПравда".

Так, сім постачальників за кубометр поставленого газу просять менше 8 гривень, а ще п'ять — вище. При цьому майже 98% українських побутових споживачів газу нині є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Це 12,4 млн домогосподарств, які купують паливо за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Які тарифи пропонують газопостачальники українцям:

ЕРУ Людям" — 7,70

"Енерджі трейд груп" — 7,799

"Нафтогаз" — 7,96

"Тернопільоблгаззбут" — 7,96

"Прикарпат енерго трейд" — 7,98

"Полтавагаззбут" — 7,99

"Галнафтогаз" — "Окко контракт" — 7,99

"Львівенергозбут" — 8,20"

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46

"Асканія енерджі" — 9,95

"Світлогаз" — 9,99

Річні тарифні пропозиції дійсні до 1 травня 2024 року включно. Це означає, що до кінця опалювального сезону 2023/2024 "блакитне паливо" точно не подорожчає.

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Ба більше, 22 серпня Кабмін України вирішив продовжити дію PSO (спеціальних зобов'язань) на ринку природного газу, завдяки чому тарифи на тепло теж не зміняться.

Так, для підприємств, які виробляють тепло для населення, ТОВ "ГПК "Нафтогаз Трейдинг" (на яке покладено PSO), реалізовуватиме газ по 7 420 грн за тисячу кубометрів, а для виробників тепла для бюджетних організацій — по 16 390 грн за тисячу кубометрів.

Іншим споживачам, за інформацією групи "Нафтогаз", ціну на газ знизять відносно минулого сезону. Вартість визначатимуть за формулою, враховуючи ринкові ціни в Україні.

Також запроваджено гнучкий механізм використання фіксованих обсягів газу виробниками тепла під час опалювального сезону. Тобто якщо виробники теплової енергії в якомусь місяці зекономлять ресурс фіксованого обсягу газу, то зможуть використати його в наступних періодах опалювального сезону.

Нагадаємо, 29 серпня Фокус писав, що вісім міст у Донецькій області залишаться без тепла взимку через перебиті газопроводи. Жителі, які залишилися в цих містах, будуть забезпечені грубками і дровами.

Також нещодавно Фокус розповідав, що робить українська влада для того, щоб взимку українці не залишилися без тепла в будинках.