Захищаємо свої інтереси: українські олігархи не керуватимуть ринком Польщі, — Моравецький

За словами глави польського уряду Матеуша Моравецького, відносини Варшави і Києва зараз у "важкому" стані через розбіжності з приводу зернової кризи.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що не можна допустити, щоб українські олігархи управляли польським ринком зерна. За його словами, Варшава готова допомагати Києву з логістикою та експортом, але не дозволить дестабілізувати ситуацію всередині Польщі. Про це Моравецький сказав ефірі Polsat News 20 вересня.

Політик зазначив, що відносини України та Польщі зараз "важкі" через розбіжності щодо зернового питання. Особливо його обурили слова президента Володимира Зеленського про фейкову солідарність країн ЄС і підтримку РФ.

За словами Моравецького, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він особисто намагався довести німецькому уряду, що Європейський союз повинен відправити Києву зброю для захисту.

"Ми посилаємо Києву слова попередження не грати такі ноти, які насправді тут же були підхоплені тут, у Польщі, так званими "російськими тролями". Усі провокатори взялися за справу і раді, що між нашими країнами посіяно насіння розбрату", — сказав політик

Нагадаємо, що 19 вересня, Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що "політичний театр" довкола зернового імпорту, в якому бере участь Польща, Угорщина та Словаччина, тільки на руку Москві. Представники МЗС Польщі заявили, що передали рішучий протест польської сторони після слів українського лідера про те, що деякі країни ЄС тільки зображують підтримку України.