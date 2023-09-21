Дотримали слова перед інвесторами: "Нафтогазу" більше не загрожує дефолт

Як заявив глава компанії Олексій Чернишов, тепер "Нафтогаз" знову може розглядати нове фінансування плану капітальних інвестицій розвитку групи.

НАК "Нафтогаз України" успішно здійснив платежі за єврооблігаціями, термін погашення яких закінчувався у 2022 і 2026 роках після їхньої реструктуризації. Таким чином, найбільша українська нафтогазова компанія вийшла з дефолту, повідомила пресслужба.

Зазначається, що завдяки виходу з дефолту за єврооблігаціями компанія зможе знову фінансувати капітальні інвестиції для розвитку групи.

"Цьому передувала велика робота з інвесторами. Дякуємо нашим міжнародним партнерам за співпрацю і довіру", — сказав голова правління компанії Олексій Чернишов.

Зазначимо, що у 2019 році "Нафтогаз" розмістив три випуски єврооблігацій:

трирічні — 335 млн доларів під 7,375;

п'ятирічні — 600 млн доларів під 7,125%;

семирічні — на 500 млн доларів під 7,625%.

Але в липні 2022 року Кабмін України пішов на дефолт компанії НАК "Нафтогаз". Напередодні дефолту компанія в біржовому повідомленні заявила про відмову власників єврооблігацій погодитися відстрочити виплати на 2 роки. Загалом компанія заборгувала інвесторам за випуском минулорічних паперів 335 млн доларів.

Відомо, що підприємство мало до кінця 26 липня виплатити 335 млн доларів тіла боргу за випуском паперів у 2022 році та 45 млн євро відсотків за випуском 2024 року. Уряд ці виплати не погодив і доручив компанії почати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу.

Уже в серпні стало відомо, що "Нафтогаз" домовився з власниками єврооблігацій, які потрібно було погасити влітку 2024 року. Компанія отримала відстрочку на два роки.

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