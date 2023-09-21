"Ми попереджаємо Київ": прем'єр Польщі прокоментував "зернові" розбіжності з Україною

За словами Матеуша Моравецького, відносини між двома країнами є напруженими, тому офіційний Київ "не повинен грати на тому полі, де перебувають російські тролі".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив стурбованість з приводу того, що українські олігархи впливатимуть на польський ринок зерна. Він підкреслив готовність Варшави сприяти Києву у сфері логістики та експорту, але зазначив, що Польща не допустить дестабілізації своєї внутрішньої ситуації. Про це Моравецький сказав ефірі Polsat News.

Політик підкреслив, що наразі відносини між Україною та Польщею є "напруженими" через розбіжності в питанні зернового ринку.

Моравецький наголосив, що кілька місяців тому він інформував Єврокомісію та Україну про те, що якщо ЄС не продовжить ембарго, то Польща запровадить його в односторонньому порядку.

"Ми попереджаємо Київ, щоб він не грав на тому полі, де моментально перебувають так звані російські тролі, і де провокатори тішаться розбіжностями, які були посіяні між нашими країнами", — підкреслив Моравецький.

Крім того, міністр сільського господарства та розвитку сільських районів Польщі Роберт Телус 20 вересня заявив, що Варшава готова до переговорів з Україною щодо зерна після "заспокійливого виступу" заступника міністра економіки і торгівлі України Тараса Качки.

Ми також писали про те, що за словами віцепрем'єра Польщі Ярослава Качинського, Варшава продовжить надавати підтримку Україні в її протистоянні військовій агресії Російської Федерації, попри розбіжності щодо українського зерна.