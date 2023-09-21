Пенсії в Україні: хто може отримати доплату в 25%

Учасники бойових дій повинні отримувати пенсію з усіма надбавками в розмірі не нижче за 210% прожиткового мінімуму, який у 2023 році становить 2093 гривні.

Особи зі статусом учасника бойових дій можуть отримати доплату до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму. Про це повідомило видання "На пенсії".

Таким чином учасники бойових дій мають право на доплату до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність.

Зазначили, що доплату можуть встановити незалежно від виду пенсії. Відповідно до розміру прожиткового мінімуму у 2023 році — 2093 гривні — розмір надбавки для осіб зі статусом УБД становитиме 523,25 гривні. Ця доплата передбачена Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Крім цього, відповідно до постанови Кабінету міністрів "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій" №656 від 28 липня 2010 року (у редакції від 16 липня 2021 року) учасники бойових дій повинні отримувати пенсію з усіма надбавками, розмір якої не повинен бути нижчим за 210% прожиткового мінімуму — 4395,30 гривні.

Раніше в новинах компаній Укрнет повідомлялося про те, що Збройні сили України в липні 2023 року отримали допомогу у вигляді автівок Nissan Navara, Mitsubishi L200 та мікроавтобусів Mercedes-Benz Sprinter.

Нагадаємо, деякі українські пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії в розмірі 20%. Мова йде про жителів гірських населених пунктів та переселенців, які через війну переїхали в гірську місцевість. Проте ВПО повинні отримати статус жителя на території гірського населеного пункту.

Також українці можуть збільшити розмір пенсійних виплат. Деякі надбавки можуть нарахувати автоматично, тоді як за іншими потрібно особисто звертатися до Пенсійного фонду України.